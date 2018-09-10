Министр обороны Луйк обсудил со своим финским коллегой вопросы оборонного сотрудничества

По словам министра обороны Луйка, оборонное сотрудничество между Эстонией и Финляндией на протяжении многих лет протекает как нельзя более успешно. „Финляндия — надежный друг Эстонии, а также один из важнейших партнеров в сфере безопасности”, — заявил Луйк.

Луйк отметил, что Эстония вела с Финляндией взаимовыгодное сотрудничество в области поставок и снабжения; так, были совместно закуплены радары, а в настоящее время совместно поставляются самоходные артиллерийские установки K9 Кыу. С нашим соседом также велось сотрудничество в плане развития оборонного потенциала. Министр Луйк поблагодарил правительство Финляндии за недавно одобренное решение продать Эстонии 155-миллиметровые боеприпасы.

„У нас с нашим северным соседом очень сходные трактовки безопасности, вследствие чего тесное сотрудничество и обмен информацией между нашими странами является само собой разумеющимся”, — сказал министр обороны Луйк.