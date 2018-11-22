22.11.2018, 20:30

Министр обороны Луйк: Эстония – надежный союзник

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rus.delfi.ee
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Kaitseminister andis tunnistused vastsetele riigikaitseõpetajatele
Foto: Ardi Hallismaa

В Рийгикогу вчера прошли первые чтения проектов, позволяющих Эстонии в будущем году выделить 272 своих военнослужащих Сил обороны для участия в международных военных операциях и подразделениях быстрого реагирования, сообщает Министерство обороны.

По словам министра обороны Юри Луйка, Афганистан и другие очаги кризиса в мире требуют непрестанного внимания союзников. "Поддержание союзнических отношений представляет собой постоянную работу, и Эстония является надежным партнером”, — заявил Луйк.

Эстония наращивает свой вклад в руководимую НАТО учебно-консультационную миссию Resolute Support, в которой наше участие составит до 46 военнослужащих. Задача эстонского подразделения в Афганистане заключается не в участии в боевой деятельности, а в консультировании и подготовке афганских сил безопасности, в чем и заключается оказываемая им поддержка в борьбе против терроризма. В будущем году согласно планам Эстония также продолжит свое участие в размере отряда в руководимой Францией операции ”Бархан” в Мали.

В будущем году Эстония сократит свое участие в миссии ООН UNIFIL в Ливане вследствие вывода подразделения Финляндии, в составе которого действовал эстонский отряд, который более не сможет участвовать в данной миссии. Участие Эстонии в этой международной миссии ООН ограничится одним штабным офицером.

По словам Луйка, зарубежные операции с участием наших военнослужащих тщательно отобраны, соответствуют нашим возможностям, направлены на обеспечение международной безопасности, а также поддерживают безопасность Эстонии. „Солидарность с нашими союзниками создает политическую почву для того, чтобы и к нашим пожеланиям относились позитивно”, — отметил Луйк.

В будущем году Эстония будет участвовать как в операциях ООН (UNIFIL в Ливане, UNTSO на Ближнем Востоке, MINUSMA в Мали), НАТО (Resolute Support в Афганистане, NMI в Ираке), ЕС (EUTM в Мали, EUNAVFOR в Средиземноморском регионе), так и в руководимой США военной операции ”коалиции согласных” против ИГИЛ Inherent Resolve в Ираке, и в операции Франции ”Бархан” в Мали.

Кроме того, планируется участие 52 военнослужащих Сил обороны в Силах реагирования НАТО (NRF) и отрядом до 24 военнослужащих в составе сил быстрого реагирования Объединенных экспедиционных сил под руководством Великобритании (JEF).

Как и прошлые годы, был запрошен мандат на возможное первое и экстренное участие в другой международной военной операции под руководством НАТО или государства-члена НАТО, ЕС или ООН отрядом численностью до 50 военнослужащих Сил обороны.

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