01.09.2018, 12:25

Министр обороны Луйк: Эстония и Испания доведут расследование инцидента с ракетой до конца

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rus.delfi.ee
EST
Kaitseminister Jüri Luik
Kaitseminister Jüri LuikFoto: Priit Simson

Министр обороны Юри Луйк принял участие в прошедшей в среду и четверг неофициальной встрече министров обороны Европейского союза в Вене, в центре внимания которой стояли вопросы будущего оборонного сотрудничества стран-членов Европейского союза, а также безопасности Западных Балкан, сообщает Министерство обороны.

”Оборонное сотрудничество Европейского союза продолжается после приданного ему во время председательства Эстонии ускорения совместно с укреплением позиции НАТО, ориентированной на устрашение и оборону. Мы видим необходимость в европейском оборонном сотрудничестве, которое дополняет коллективную оборону НАТО, избегает излишней бюрократии и поддерживает оборонное сотрудничество между странами-членами ЕС в деле развития военного потенциала”, — заявил Луйк.

При обсуждении предстоящего долгосрочного бюджета Европейского союза на 2021-2027 гг. Эстония считает важным, чтобы 6,5 миллиарда евро, запланированные на военную мобильность, были инвестированы исключительно в развитие транспортной инфраструктуры двойного назначения, благодаря чему будет поддержана мобильность подразделений и техники союзников в рамках присутствия НАТО и учений.

Если в марте министры обороны Европейского союза утвердили первые 17 проектов сотрудничества в рамках инициативы постоянного структурированного сотрудничества в вопросах безопасности и обороны между странами-членами ЕС (PESCO), и, в том числе, в области рекомендованной Эстонией военной мобильности, то к концу текущего года будут утверждены дополнительные проекты.

”С этой целью Эстония представила инновационный проект по беспилотным наземным системам, интерес к которому уже проявили также такие крупные государства, как Германия и Франция. При развитии умных инновационных технологий в области обороны важно, чтобы Европейский союз проявлял гибкость в плане как участия третьих стран, так и поддержки трансграничной деятельности малых и средних предприятий”, — отметил Луйк.

Кроме того, министры обороны обсудили вопросы, связанные с будущим EUNAVFOR MED Sophia. Мандат миссии заканчивается в конце 2018 года. Операция EUNAVFOR MED Sophia является военно-морской операцией ЕС, цель которой заключается в пресечении контрабанды и торговли людьми в центральной части юга Средиземного моря.

Министр обороны Луйк встретился в Вене также с государственным секретарем Министерства обороны Испании, адмиралом Хуаном Франсиско Мартинесом Нуньесом, с которым обсудил вопрос о ракетном инциденте, который произошел в начале августа с испанским военным самолетом. Подчеркнув необходимость ротации в рамках миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии, Эстония и Испания обещали продолжить двусторонний обмен информацией и довести расследование данного инцидента до окончательных выводов вместе с НАТО.

В неофициальной встрече министров обороны Европейского союза в Вене 29-30 августа участвовали также заместитель Генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер и заместитель Генерального секретаря ООН по операциям по поддержанию мира Жан-Пьер Лакруа, чтобы обсудить возможности сотрудничества между ООН, НАТО и Европейским союзом на Западных Балканах.

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