Министр обороны Луйк: Эстония и Испания доведут расследование инцидента с ракетой до конца

”Оборонное сотрудничество Европейского союза продолжается после приданного ему во время председательства Эстонии ускорения совместно с укреплением позиции НАТО, ориентированной на устрашение и оборону. Мы видим необходимость в европейском оборонном сотрудничестве, которое дополняет коллективную оборону НАТО, избегает излишней бюрократии и поддерживает оборонное сотрудничество между странами-членами ЕС в деле развития военного потенциала”, — заявил Луйк.

При обсуждении предстоящего долгосрочного бюджета Европейского союза на 2021-2027 гг. Эстония считает важным, чтобы 6,5 миллиарда евро, запланированные на военную мобильность, были инвестированы исключительно в развитие транспортной инфраструктуры двойного назначения, благодаря чему будет поддержана мобильность подразделений и техники союзников в рамках присутствия НАТО и учений.

Если в марте министры обороны Европейского союза утвердили первые 17 проектов сотрудничества в рамках инициативы постоянного структурированного сотрудничества в вопросах безопасности и обороны между странами-членами ЕС (PESCO), и, в том числе, в области рекомендованной Эстонией военной мобильности, то к концу текущего года будут утверждены дополнительные проекты.

”С этой целью Эстония представила инновационный проект по беспилотным наземным системам, интерес к которому уже проявили также такие крупные государства, как Германия и Франция. При развитии умных инновационных технологий в области обороны важно, чтобы Европейский союз проявлял гибкость в плане как участия третьих стран, так и поддержки трансграничной деятельности малых и средних предприятий”, — отметил Луйк.