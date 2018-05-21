21.05.2018, 09:20

Министр обороны Луйк: для НАТО важна скорость реагирования

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rus.delfi.ee
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Jüri Luik
Jüri LuikFoto: Ilmar Saabas

Во время своего выступления на международном форуме по вопросам безопасности GLOBSEC 2018 в Братиславе министр обороны Юри Луйк сказал, что НАТО способна обеспечить эффективное сдерживание на восточном фланге альянса. По словам министра обороны, это возможно только при тесном сотрудничестве Европы и США.

”НАТО необходимо обеспечить дальнейшее улучшение своей способности помочь союзникам, подвергшимся атаке, и основное внимание при этом следует уделить скорости реагирования и повышению готовности войск”, — подчеркнул Луйк. Министр обороны также отметил, что, помимо этого, нужно проводить учения по передвижению войск между различными частями НАТО, чего не делалось в крупном масштабе со времен окончания холодной войны.

Луйк упомянул работу, выполняемую в сфере военной мобильности, как хороший пример общих интересов и сотрудничества ЕС и НАТО. Однако он заметил, что эта работа не должна увязнуть в бюрократических процессах. Поэтому, по словам Луйка, для значительного прогресса государствам — членам Европейского Союза и НАТО во время летних саммитов следует дать политическое обещание ускорить процедуры пересечения границ войсками союзников.

Министр обороны участвовал в тематической панельной дискуссии на тему НАТО форума GLOBSEC 2018 вместе с бывшим Верховным главнокомандующим ОВС НАТО Филипом Бридлавом, помощником генерального секретаря НАТО Таканом Илдемом и президентом Брукингского института (аналитического центра) генералом в отставке Джоном Алленом.

В Братиславе министр обороны Юри Луйк также встретился с министром обороны Словакии Петером Гайдошем для обсуждения тем предстоящего саммита НАТО в Брюсселе и возможностей сотрудничества в Европейском Союзе в сфере обороны.

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Луйк поблагодарил Словакию за участие в работе Центра киберзащиты НАТО, расположенного в Таллинне. В июле Словакия направит в боевую группу НАТО в Латвии свое подразделение в размере роты.

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