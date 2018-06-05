05.06.2018, 18:50

Министр обороны Луйк: для нас крайне важно, чтобы НАТО была способна при необходимости защитить союзников

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rus.delfi.ee
EST
Jüri Luik
Kaitseminister Jüri LuikFoto: Ilmar Saabas

Министр обороны Юри Луйк встретился вчера в Брюсселе с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, верховным представителем Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини и министром обороны Бельгии Стевеном Вандепутом, чтобы обсудить вопросы, связанные с предстоящим саммитом НАТО, европейскими оборонными инициативами и двухсторонним оборонным сотрудничеством, сообщает Министерство обороны.

”Размещение подразделений НАТО на восточном фланге альянса явилось заметным шагом по укреплению позиции сдерживания, предпринятым для того, чтобы в регионе Балтийского моря царил мир. Для нас крайне важно, чтобы НАТО была способна укрепить подразделения на местах дополнительными силами, и при необходимости защитить союзников”, — сказал министр обороны Луйк, по словам которого необходимо, чтобы НАТО ускорила как процесс передислокации войск, так и принятия связанных с этим решений.

Генеральный секретарь НАТО привел Эстонию в качестве примера одного из немногих союзников, выполняющих требование по выделению на оборону оговоренных 2% ВВП. Генеральный секретарь поблагодарил Эстонию за ее участие в миссии ”Resolute Support” в Афганистане. При этом эстонское подразделение в составе группы участвует в операции уже с первой недели миссии. В беседе также были затронуты вопросы, касающиеся повышения боеготовности подразделений, военной структуры управления НАТО и передислокации подразделений.

”Если посмотреть на карту, то можно понять, что в быстром передвижении союзнических подразделений большую роль играет именно Европейский союз”, — сказал министр обороны Луйк после встречи с верховным представителем Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини.

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По мнению Луйка важно, чтобы выдвинутая во время председательства Эстонии в ЕС инициатива, касающаяся мобильности войск и преследующая цель обеспечения более беспрепятственного их передвижения, привела к реальным результатам. ”От этого выиграют как Европейский союз, НАТО, так и страны-члены”, — заметил Луйк.

Кроме мобильности войск, Луйк и Могерини обсудили вопросы, касающиеся бюджета Европейского союза и связанного с ним оборонного фонда, а также оборонного сотрудничества с Соединенными Штатами Америки и Соединенным королевством.

На встрече с министром обороны Бельгии Стевеном Вандепутом министр обороны Луйк поблагодарил Бельгию за участие в миссии по воздушному патрулированию НАТО и в учениях, а также в морских противоминных операциях.

Бельгия является первой страной, приступившей в 2004 году в Литве к выполнению операции по обеспечению безопасности воздушного пространства прибалтийских стран. Бельгийские истребители дважды размещались в Эмари при выполнении миссии НАТО по обеспечению безопасности воздушного пространства. В мае бельгийская логистическая команда участвовала в крупных учениях ”Siil” ("Ёж"). Военно-морские силы имеют долгий опыт сотрудничества с ВМС Бельгии, в рамках которого бельгийские минные тральщики регулярно посещают Эстонию.

Более широкая цель визита министра обороны Луйка заключалась в представлении позиций Эстонии до намеченного на июль саммита НАТО, а также до встречи министров обороны НАТО, которая состоится на этой неделе в Брюсселе.

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