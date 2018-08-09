Министр обороны Испании выразила сожаление по поводу инцидента с ракетой

„Мы обсудили с испанской коллегой обстоятельства происшедшего и договорились, что будем тесно сотрудничать как в поисках ракеты, так и в проведении расследования”, — сказал министр обороны Юри Луйк.

Оба министра подчеркнули важную роль миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства в деле обеспечения безопасности альянса, а также необходимость ее продолжения.