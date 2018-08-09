09.08.2018, 13:01

Министр обороны Испании выразила сожаление по поводу инцидента с ракетой

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rus.delfi.ee
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LUXEMBOURG-EU-POLITICS
LUXEMBOURG-EU-POLITICSFoto: JOHN THYS, AFP

Министр обороны Испании Маргарита Роблес Фернандес во вчерашней телефонной беседе с министром обороны Юри Луйком выразила глубокое сожаление по поводу инцидента, имевшего место во вторник, в ходе выполнения Балтийской миссии по патрулированию воздушного пространства стран Балтии, сообщает Министерство обороны.

„Мы обсудили с испанской коллегой обстоятельства происшедшего и договорились, что будем тесно сотрудничать как в поисках ракеты, так и в проведении расследования”, — сказал министр обороны Юри Луйк.

Оба министра подчеркнули важную роль миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства в деле обеспечения безопасности альянса, а также необходимость ее продолжения.

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