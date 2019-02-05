Министр обороны Германии прибыла с визитом в Эстонию

По словам министра обороны Юри Луйка, участие Германии в миссии НАТО по воздушному патрулированию, а также в боевой группе союзнических войск в Литве представляет собой один из наиболее ярких примеров участия в обеспечении региональной безопасности, который демонстрирует готовность Германии к защите своих союзников. „Нахождение здесь ВВС Германии является важным показателем единства союзников, которое высоко ценит как Эстония, так и Германия”, — заявил министр обороны Луйк.

Военнослужащие немецких ВВС с 2005 года регулярно участвуют в Балтийской миссии по патрулированию воздушного пространства, а с 2017 года Германия, кроме того, руководит боевой группой НАТО в Литве.

По словам министра обороны Германии, безопасность Эстонии означает также безопасность Германии, а заботы Эстонии — это также заботы Германии. „Я знаю, что мы можем надеяться друг на друга, будь то здесь, в Афганистане или Мали, где наши военные служат плечом к плечу”, — сказала министр обороны фон дер Ляйен.