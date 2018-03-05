Министр обороны: Эстония всячески поддерживает сотрудничество Украины с НАТО

Министр обороны Юри Луйк подтвердил на прошедшей в пятницу встрече с вице-премьер-министром Украины Иванной Климпуш-Цинцадзе поддержку Эстонией территориальной целостности Украины в международно признанных границах, сообщает Министерство обороны.

"Запад не должен отступать от политики непризнания незаконной аннексии Крыма”, — заявил Луйк.

Министр также добавил, что Эстония одобряет продолжение санкций против России в полном объеме до исполнения минских договоренностей.

По словам министра обороны, Эстония также одобряет растущее стремление Украины к евро-атлантической интеграции и более тесному сотрудничеству с НАТО.

"Одновременно с ведением военных действий на востоке Украины Украина участвует в руководимых НАТО и ООН операциях и стремится проводить реформы. Сотрудничество Украины и НАТО находится на высоком уровне, и мы должны высоко оценить вклад и стремления Украины”, — заверил Луйк.

Министр также добавил, что отношения между Эстонией и Украиной остаются близкими и прочными, и что Эстония продолжит оборонное сотрудничество с Украиной как в двухстороннем порядке, так и посредством НАТО.

На встрече вице-премьер-министр Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе представила министру обороны Эстонии Луйку обзор развития украинско-российского конфликта, выполнения минских договоренностей и обстановки на востоке Украины.

Между Эстонией и Украиной ведется тесное сотрудничество в области обороны. Эстонские военнослужащие обучают членов вооруженных сил Украины, в том числе спецназовцев. В Эстонии прошли обучение также украинские военные медики; кроме того, в Эстонии ежегодно проходят восстановительное лечение раненые в ходе конфликта в Украине.

Эстония продолжает консультировать Украину в сфере киберзащиты; эстонские саперы и артиллеристы побывали в Украине, чтобы ознакомиться с украинским опытом. Эстония также поставила из Украины тактическую понтонную систему.