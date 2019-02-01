Министр обороны Эстонии со своим финским коллегой почтил память павших в сражении под мызой Паю

В своей речи, произнесенной у мемориальной доски Сыновьям Севера, на церемонии в валгаской церкви Яани, министр обороны Юри Луйк отметил, что сражение под мызой Паю, имевшее место 31 января, стало для Эстонии самым кровопролитным сражением Освободительной войны, поскольку в нем погибло 34 и было ранено более ста бойцов.

"В сражении под Паю была одержана победа, и город Валга был освобожден только благодаря тому, что вместе с нами мужественно и самоотверженно воевали финские братья, за что мы выражаем им нашу безмерную благодарность и будем вечно их помнить”, — заявил Луйк.

Министр обороны призвал почтить память всех этих людей — как эстонцев, так и наших союзников, которые отдали Освободительной войне свою жизнь и здоровье.

"Эстония была сильна тогда, когда у нее были хорошие друзья и союзники. Этот принцип остался неизменным и сегодня, и наша задача состоит в том, чтобы сделать все во имя того, чтобы он таким и остался”, — сказал Луйк.

Луйк отметил, что наряду с резервной армией и союзниками очень большое значение имеет основанная на добровольчестве государственная оборона, — со времен Освободительной войны в наше время передался дух добровольчества, который воплощает Кайтселийт.

"Каждый человек может участвовать в обороне своего государства. Будем хранить и ценить этот дух, придавший мужества и уверенности сражавшимся в Освободительной войне, поскольку с этой поддержкой наше государство будет продолжать свое существование”, — подчеркнул Луйк.