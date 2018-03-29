Министр обороны Эстонии: миротворческую миссию ООН следует осовременить

Министр обороны Юри Луйк заявил на сегодняшних прениях в Совете Безопасности ООН на тему повышения эффективности миротворческих миссий, проходящих в Нью-Йорке, что прежние принципы проведения миротворческих миссий ООН необходимо осовременить, сообщает пресс-служба министерства.

Новая среда безопасности не имеет ясных линий разграничения; зачастую мы имеем дело, скорее, с миростроительством, чем с миротворческой миссией.

"При этом следует констатировать, что, в сравнении с другими операциями, проводящимися в очагах кризиса, миротворческие подразделения ООН зачастую недостаточно оснащены и подготовлены“, – заметил Луйк.

По завершении двусторонней встречи с заместителем генерального секретаря ООН по полевой поддержке Атулом Харе министр Луйк сказал, что для успешного проведения миротворческих операций мандаты Совета безопасности должны быть более реалистичными и должны учитывать особенности каждого конкретного кризиса.

Он также заметил, что было бы полезно также предоставлять бóльшие полномочия по принятию решений командирам подразделений, находящимся непосредственно в кризисном регионе, и больше считаться с их рекомендациями при составлении мандатов.

В настоящее время Эстония участвует в трех миротворческих миссиях: UNIFIL (Временные силы ООН в Ливане), UNTSO (Орган ООН по наблюдению за выполнением условий перемирия) на Ближнем Востоке и MINUSMA (Многопрофильная комплексная миссия Организации Объединенных Наций по стабилизации в Мали) в Западной Африке, – в которых задействовано, в общей сложности, 44 кадровых военнослужащих сил обороны Эстонии.

"Стабильная и мирная международная ситуация важна для Эстонии. Поэтому мы всегда серьезно относились к миротворческим миссиям и поддерживали их по мере возможности“, – добавил Луйк.

Состоялась также двусторонняя встреча министра обороны Луйка с министром обороны Кот-д’Ивуара Хамедом Бакайоко, на которой министры обсудили темы Совета безопасности ООН. Министр Бакайоко приветствовал предстоящее участие Эстонии в руководимой Францией операции «Бархан».

Кроме того, сегодня Луйк выступил с речью в Международном институте исследования проблем мира на тему Европейской безопасности в нынешнем веке.

На завтра запланированы двусторонние встречи Луйка с заместителем генерального секретаря ООН по миротворческим операциям Жаном-Пьером Лакруа, а также с помощником генерального секретаря ООН по политическим вопросам Мирославом Йенча.