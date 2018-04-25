Министр обороны ЭР: военные действия в киберпространстве сегодня стали обычным делом

Сегодня министра обороны Юри Луйка посетил начальник управления кибервойсками Франции генерал-майор Оливье Боннэ де Пайере, с которым обсуждалось наращивание двухстороннего киберсотрудничества, а также темы, предваряющие саммит НАТО, сообщает пресс-служба министерства.

По словам министра обороны Луйка, в области киберсотрудничества Франция является очень важным для Эстонии партнером. „В сфере киберзащиты между Эстонией и Францией за последние годы сформировалось очень тесное сотрудничество”, — считает Луйк.

Министр обороны заметил, что, поскольку военные действия в киберпространстве сегодня стали обычными, Эстония желает не только сохранить тесное сотрудничество, но и его развивать. „Особенно теперь, когда мы сами учреждаем управление кибервойсками”, — сказал Луйк.

По словам Луйка, в настоящее время навыки и стойкость государств в киберпространстве постоянно испытывают на прочность. „Чтобы противостоять угрозам, сходно мыслящие государства, такие как Эстония и Франция, считающие киберзащиту важной частью вооруженной обороны государства, должны сотрудничать”, — заметил министр.