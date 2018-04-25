25.04.2018, 18:57

Министр обороны ЭР: военные действия в киберпространстве сегодня стали обычным делом

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rus.delfi.ee
EST 1
Jüri Luik
Jüri LuikFoto: Ilmar Saabas

Сегодня министра обороны Юри Луйка посетил начальник управления кибервойсками Франции генерал-майор Оливье Боннэ де Пайере, с которым обсуждалось наращивание двухстороннего киберсотрудничества, а также темы, предваряющие саммит НАТО, сообщает пресс-служба министерства.

По словам министра обороны Луйка, в области киберсотрудничества Франция является очень важным для Эстонии партнером. „В сфере киберзащиты между Эстонией и Францией за последние годы сформировалось очень тесное сотрудничество”, — считает Луйк.

Министр обороны заметил, что, поскольку военные действия в киберпространстве сегодня стали обычными, Эстония желает не только сохранить тесное сотрудничество, но и его развивать. „Особенно теперь, когда мы сами учреждаем управление кибервойсками”, — сказал Луйк.

По словам Луйка, в настоящее время навыки и стойкость государств в киберпространстве постоянно испытывают на прочность. „Чтобы противостоять угрозам, сходно мыслящие государства, такие как Эстония и Франция, считающие киберзащиту важной частью вооруженной обороны государства, должны сотрудничать”, — заметил министр.

Луйк и Пайере обсудили также участие Франции в работе расположенного в Таллинне центра киберзащиты НАТО, активным членом которого является Франция. Также была подчеркнута важность полной интеграции киберзащиты в деятельность по планированию, ведущуюся союзниками.

Луйк поблагодарил генерала Пайере за решение Франции о возвращении в будущем году своего подразделения в состав боевой группы НАТО, дислоцированной в Эстонии.

Эстония также планирует отправить 50 военнослужащих сил обороны для участия в ведущейся Францией военной операции ”Бархан” в Мали.

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