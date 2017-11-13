Министр обороны ЭР: углубление оборонного сотрудничества в рамках ЕС укрепляет безопасность Европы

Сегодня в Брюсселе встречались министры обороны и министры иностранных дел Европейского союза, чтобы подписать декларацию о намерении углубить оборонное сотрудничество государств-членов Европейского союза. В число подписавших ее стран вошла и Эстония, сообщает пресс-служба министерства обороны ЭР.

По словам министра обороны Юри Луйка, инициируемое государствами-членами ЕС постоянное структурированное оборонное сотрудничество (PESCO) символизирует новую эпоху в оборонной политике Европейского союза и укрепляет безопасность Европы.

”Как председательствующая страна мы поддержали процесс создания PESCO и, благодаря конструктивности государств-членов ЕС, в этом вопросе удалось легко продвинуться вперед. Мы хотим, чтобы 2017 год остался в истории как год принятия решений”, — сказал Луйк.

Программа PESCO обяжет государства-члены ЕС больше и систематичнее сотрудничать: увеличивать расходы на оборону, предоставлять свои подразделения для операций ЕС, создавать совместные вооруженные силы и укреплять оборонную промышленность. При этом у государств-членов ЕС сохраняется суверенное право управлять своей государственной обороной.

Для Эстонии присоединение к PESCO станет с точки зрения оборонной политики важным шагом, который позволит нам участвовать в дальнейшем развитии оборонного сотрудничества ЕС.

По предложению Эстонии, в декларацию о намерении была добавлена обязанность упростить военные перевозки в Европе. Слаженное и малобюрократизированное перемещение подразделений и снабжения служат целям как ЕС, так и НАТО.

Следом за подписанием декларации о намерении состоится официальное голосование о запуске программы PESCO. Это может произойти уже в декабре, т. е. во время председательства Эстонии в Совете ЕС.

Также на встрече обсуждается реализация инициатива Европейского оборонного фонда и сотрудничество Европейского союза и НАТО.