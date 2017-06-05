Министр Майлис Репс использует служебный автомобиль, чтобы возить детей в школу

Министр образования и науки Майлис Репс использует единственный автомобиль министерства для того, чтобы отвозить по утрам в школу своих детей.

По данным издания Õhtuleht, Репс использует приобретенный в марте министерством микроавтобус Mercedes-Benz для лучшего планирования своего времени.

"Министерство поддерживает министра транспортом при исполнении его рабочих обязанностей и для оптимизации его времени — отдельных официальных правил относительно этого не установлено", — прокомментировал руководитель общего отдела Минобра Ян Лайдмтетс.

Для использования служебного авто для личных поездок необходимо оплатить налог на спецльготу, предел которой составляет 256 евро в месяц.