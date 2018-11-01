Министр Майлис Репс: эстонский язык — это чудесный язык

На проходящей сегодня и завтра международной конференции ”Полиязыковое обучение в столетней Эстонской Республике” в своей речи министр образования и науки Майлис Репс подчеркнула, что в современном мире мы должны делать все для сохранения своего языка, культуры и государственности.
По словам Репс, в контексте глобализации важно заботиться о благополучии эстонского языка, но помимо последовательной языковой политики будущее эстонского языка обеспечивает и то, что жители Эстонии общаются со своими детьми на правильном и красивом родном языке, учат их ценить эстонский язык и передают им любовь к родному языку. ”Следующий, 2019 год будет годом эстонского языка. Его задача — подчеркнуть ценность эстонского языка и отметить столетие становления эстонского языка в качестве государственного”, — сказала Репс.
Министр отметила, что понимая ценность родного языка и культуры не стоит забывать о том, что владение иностранными языками — важное преимущество в большинстве видов деятельности — от учебы до предпринимательской деятельности. Владение языками входит в число профессиональных навыков работников многих сфер, это важное качество для обеспечения конкурентоспособности, которое способствует обучению, знакомству с разными культурами и воспитанию толерантности, а также знакомству с эстонским языком и культурой в мире.
Согласно исследованию состояния эстонского языка, проведенного по заказу министерства образования и науки в прошлом году, эстонский язык сейчас сильнее, чем когда-либо прежде. Исследование показывает, что следует уделять больше внимания полиязычности и поддержке обучения эстонскому языку как родному и как иностранному. Это согласуется также с приоритетами языковой политики Европейского союза — защитой европейского языкового многообразия и развитием изучения иностранных языков во всех странах-членах ЕС.
В своей речи министр затронула и вопрос языка обучения. Сейчас в Эстонии возможно получить общее образование на восьми разных языках, однако расширение возможностей получения общего образования на эстонском языке должно быть в приоритете — это поможет обеспечить каждому учащемуся доступ к качественному образованию. ”Школа должна предлагать каждому ребенку обучение государственному языку на качественном уровне таким образом, чтобы национальное сознание и идентитет ребенка не пострадали и у него оставалась возможность изучать и родной язык”, — сказала Репс и добавила, что целесообразно начинать изучение эстонского языка как иностранного уже в детском саду, и в этом направлении мы и идем.
Международная конференция ”Полиязыковое обучение в столетней Эстонской Республике” проходит 1 и 2 ноября в конференц-центре таллинского отеля Sokos Hotel Viru. Конференция входит в число мероприятий, посвященных юбилею Эстонской Республики. Цель конференции — рассказать участникам о развитии полиязыкового обучения в Эстонии и в мире и обменяться соответствующим опытом.
Конференцию организует ЦУ Innove совместно с министерством образования и науки, в ней участвует более 200 человек.