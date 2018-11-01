Министр Майлис Репс: эстонский язык — это чудесный язык

Согласно исследованию состояния эстонского языка, проведенного по заказу министерства образования и науки в прошлом году, эстонский язык сейчас сильнее, чем когда-либо прежде. Исследование показывает, что следует уделять больше внимания полиязычности и поддержке обучения эстонскому языку как родному и как иностранному. Это согласуется также с приоритетами языковой политики Европейского союза — защитой европейского языкового многообразия и развитием изучения иностранных языков во всех странах-членах ЕС.

В своей речи министр затронула и вопрос языка обучения. Сейчас в Эстонии возможно получить общее образование на восьми разных языках, однако расширение возможностей получения общего образования на эстонском языке должно быть в приоритете — это поможет обеспечить каждому учащемуся доступ к качественному образованию. ”Школа должна предлагать каждому ребенку обучение государственному языку на качественном уровне таким образом, чтобы национальное сознание и идентитет ребенка не пострадали и у него оставалась возможность изучать и родной язык”, — сказала Репс и добавила, что целесообразно начинать изучение эстонского языка как иностранного уже в детском саду, и в этом направлении мы и идем.

Международная конференция ”Полиязыковое обучение в столетней Эстонской Республике” проходит 1 и 2 ноября в конференц-центре таллинского отеля Sokos Hotel Viru. Конференция входит в число мероприятий, посвященных юбилею Эстонской Республики. Цель конференции — рассказать участникам о развитии полиязыкового обучения в Эстонии и в мире и обменяться соответствующим опытом.

Конференцию организует ЦУ Innove совместно с министерством образования и науки, в ней участвует более 200 человек.