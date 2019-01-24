Министр Луйк встретился в Мали с военнослужащими Сил обороны Эстонии

"Государства не принимают решения отправить свои войска в далекие страны необдуманно, а операция ”Бархан” предоставляет возможность еще более укрепить союзнические связи между Эстонией и Францией", — сказал министр обороны Юри Луйк. Министр подчеркнул, что солидарность союзников очень важна для Эстонии, о чем свидетельствует также возвращение французских солдат этой весной в Тапа, чтобы присоединиться к составу боевой группы НАТО.

Начальник эстонского контингента майор Кристьян Карист рассказал о том, что, несмотря на тяжелые условия, в которых иногда приходится действовать в Гао, все поставленные задачи выполняются, и, кроме того, в Мали приобретается необходимый опыт ведения операций.

Министр встретился также с начальником базы операции ”Бархан” в Гао — полковником Яном де Кермангюи. "Я с удовольствием узнал, что командование операции ”Бархан” здесь, в Гао, высоко ценит вашу деятельность, а эстонский пехотный отряд был отмечен как профессиональное, целеустремленное и хорошо управляемое подразделение", — сказал Луйк.