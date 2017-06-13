Министр культуры Саар: эстонское общество становится более консолидированным

Обнародованный в понедельник, 12 июня 2017 года, мониторинг интеграции показал ряд позитивных тенденций. Среди эстонцев и русскоязычного населения возросло количество представителей со средней и высокой государственной идентичностью; улучшилось знание государственного языка и все больше жителей Эстонии поддерживают совместное обучение детей разной национальности. Однако вызывают беспокойство показатели рынка труда, говорится в пресс-релизе Министерства культуры.

«Большая часть эстонцев и представителей других национальностей обладают сильной или средней государственной идентичностью, люди стали более открытыми и толерантными. В Эстонии достаточно людей, благодаря которым Эстония стабильно развивается, несмотря на разные точки зрения по некоторым вопросам», – отметил министр культуры Индрек Саар.

Благодаря прошлогодней поправке к Закону о гражданстве, которая позволила детям и молодежи с неопределенным гражданством получить эстонское гражданство, существенно сократилось количество лиц с неопределенным гражданством. В 2016 году в рамках натурализации гражданство получило 1765 человек. Это повлекло за собой небольшой спад количества желающих с 57% (2015) до 55% (2017), которые бы хотели получить эстонское гражданство.

«В основном люди не ходатайствуют о получении эстонского гражданства по практическим причинам. Если раньше на первом плане были сложность эстонского языка и страх перед экзаменом по гражданству, то теперь основная причина прагматична – отсутствие эстонского гражданства не препятствует жизни в Эстонии. Так же без гражданства проще путешествовать в России и странах СНГ», - пояснил Саар.

Все больше русскоязычных людей ценят знание эстонского. «По сравнению с 2015 годом улучшилось знание эстонского во всех возрастных группах. Кроме этого, увеличилось количество людей, активно владеющих эстонским. Владение эстонским языком улучшилось особенно среди молодежи, а доля не владеющих эстонским сократилась с 15% до 10%. Этому поспособствовали бесплатные курсы по эстонскому и языковые кафе, которые Фонд интеграции предлагает с 2015 года», – сказал Саар.

«Популярность эстонского видна и в поддержке частичного обучения на эстонском в детских садах. Она выросла с 69% до 77% среди всего населения. Также население все больше поддерживает смешанные группы и классы, где дети разных национальностей смогли бы учиться вместе», – добавил Саар.

«По-прежнему беспокоят показатели рынка труда. Представители других национальностей меньше заняты на рынке труда, среди них больше безработных и они меньше зарабатывают, чем эстонцы. На ситуацию влияет много факторов. Один из них – это знание языка. 94% русскоязычных жителей и 96% эстонцев полагают, что для успешной карьеры нужно владеть эстонским», – сказал Саар.

«Говоря о решениях проблем, мы продолжим поддерживать бесплатные курсы по эстонскому и языковые кафе. В планах правительства создать в Таллинне и Нарве центры эстонского языка, которые поддержат культурную деятельность и сотрудничество, а так же практику эстонского языка», – сказал Саар.

Мониторинг интеграции – это независимое фундаментальное изучение интеграционных процессов в Эстонии. Мониторинг отражает межнациональные связи и самоопределение жителей Эстонии, рынок труда, образование, ценности и политические предпочтения, вовлеченность в жизнь общества и медийное пространство, а также адаптацию иммигрантов. Выборка мониторинга составила 1410 человек, (67,8% эстонцы, 26,8% русские и 5,4% другие национальности) постоянно проживающих в Эстонии, в возрасте 15 лет и старше. Дополнительно опросили иммигрантов, которые получили вид на жительство в 2012-2016 годах.

Начиная с 2000 года, мониторинг проводится в седьмой раз. Предыдущий мониторинг состоялся в 2015 году. Мониторинг финансирует Министерство культуры. Мониторинг провели Институт балтийских исследований, Центр политических исследований Praxis в сотрудничестве с Таллиннским университетом и Тартуским университетом.