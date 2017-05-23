Министр культуры расскажет в Брюсселе о приоритетах председательства Эстонии

Министр культуры Индрек Саар будет принимать участие в заседании Европейского союза по делам образования, молодежи, спорта и культуры, которое пройдет сегодня, 23 мая, и на котором одной из самых весомых тем для обсуждения станет проект изменения директивы об аудиовизуальных медиа-услугах. Саар также расскажет о приоритетах Эстонии как следующего председателя Совета Европы в области культуры и спорта.

Министр культуры Индрек Саар подтвердил, что для Эстонии самым важным, без сомнения, является работа над проектом директивы об аудиовизуальных медиа-услугах.

"Эта правовая инициатива оказывает очень разностороннее влияние на сферу медиа-услуг стран-участниц ЕС. Мы должны обеспечить равные правила игры для тех, кто предлагает медиа-услуги, а также более безопасную среду для пользователей, прежде всего, для детей", — подчеркнул Саар.

Министр добавил, что в эпоху цифрового переворота Эстония хочет сконцентрироваться на доступе к культуре и культурному наследию, а в спорте мы хотим обратить внимание на роль тренеров в обществе, влияние их деятельности на воспитание, на поддержку здоровья, а также на другие сферы. "Здесь нам с нашими партнерами из Евросоюза многое предстоит сделать вместе, но Эстония может поделиться как своим полезным опытом, так и успехами", — заявил Саар.

На предстоящем заседании самой важной темой в области культуры будет изменение директивы об аудиовизуальных медиа-услугах, в проекте которой будет предпринята попытка достичь единого подхода в отношении директивы. Правовой акт необходимо адаптировать к развитию цифровых технологий, например, распространив сферу ее применения на платформы раздачи видеоматериалов. В предложении также будут установлены более строгие обязательства для услуг, заказываемых для распространения записей европейского происхождения. Также совет подведет итоги по вопросу стратегии международных культурных отношений Европейского союза.

В области спорта совет примет резолюцию о плане работ Европейского союза в сфере спорта (2017-2020), цель которого помогать развитию сотрудничества между институтами, формирующими политику, а также способствовать диалогу со спортивными организациями. На повестке дня также выводы о спорте как возможности привлечения при помощи добровольческих мероприятий.

