13.08.2018, 17:55

Министр культуры примет участие в “полевых работах” в Ида-Вирумаа


rus.delfi.ee
EST
Министр культуры примет участие в “полевых работах” в Ида-Вирумаа
Foto: Jaanus Lensment

Сегодня, 13 августа, министр культуры Индрек Саар начинает свой визит в Ида-Вирумаа. Поездка министра является частью выездной работы чиновников в регион. В рамках двухдневного визита на Северо-Восток Эстонии Индрек Саар посетит культурные учреждения уезда, примет участие в открытом общественном обсуждении Ночной BAZAR в Нарве и выступит на семинаре в Майдласком народном доме в волости Люганузе.

„Очень важно, чтобы жители всех регионов Эстонии были одинаково обеспечены возможностью участвовать в многообразной культурной жизни нашей страны”, — отметил министр культуры Индрек Саар. „Тесный контакт регионов и чиновников необходим для принятия решений, которые учитывали бы местные особенности и способствовали тем самым развитию всей Эстонии. Выездная работа чиновников в уезд — это хорошая возможность встретиться в Ида-Вирумаа со многими партнёрами, быть в курсе последних изменений и внести вклад в создание новой интересной платформы сотрудничества”, — заключил Саар.

„Полевые работы” чиновников были инициированы министерством культуры Эстонии. Главная цель этого проекта — вместе с различными учреждениями и местными партнерскими организациями собрать идеи для программ поддержки и развития Ида-Вирумаа, а также для новой интеграционной стратегии Lõimuv Eesti 2030. Более подробную информацию о выездной работе можно найти ЗДЕСЬ.

Программа визита министра культуры Индрека Саара:

Понедельник, 13 августа

15.30-16.30 Посещение музея Ийзаку в Алутагузе

20.00-22.00 Участие в общественном обсуждении Ночной BAZAR

Вторник, 14 августа

10.00-11.00 Посещение краеведческого музея в Нарва-Йыэсуу

11.30-12.15 Посещение Нарвской резидентуры художников

13.15-14.00 Участие на семинаре в Майдласком народном доме в волости Люганузе

14.30-16.45 Посещение парка развлечений в Кивиыли

Tallinn Hockey weekend
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ



Кто займет места в Нарвском горсобрании, если подозреваемые в коррупционных преступлениях все-таки уйдут

13.08.2018
Сегодня прокуратурой не было предъявлено ни одного подозрения в коррупционных деяниях членам Центристской фракции в Нарвском горсобрании. Пока в этом деле 8 подозреваемых, и будут ли предъявлены новые подозрения, а по нашей информации на прошлой неделе были допрошены и пока не попавшие в список подозреваемых члены горсобрания, пока непонятно.
Подробнее


Поиски ракеты продолжаются, но в случае неудачи могут быть прекращены уже на этой неделе

13.08.2018
В субботу Силы обороны завершили работы на территории заповедника Эндла, так и не найдя ни частей выпущенной испанцами ракеты, ни указывающих на ее приземление доказательств. Поиски продолжаются летными средствами ВВС.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Новые китайские гости на эстонском рынке: Huawei P20, P20 Pro и P20 Lite
С приходом весны традиционно оживляется наступление китайских технологий. На сей раз Huawei представил широкой общественности новую серию телефонов с литерой «Р»: Р20, Р20 Pro и P20 Lite. Интересно, что же в этой серии такого особенного, если Huawei вдруг решился нарушить обычную нумерацию моделей – Р8, Р9, Р10 – и сразу перепрыгнул на Р20.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Экс-судья раскритиковал прокуратуру и КаПо. Генпрокурор коллегам: не принимайте это близко к сердцу!

13.08.2018
Генеральный государственный прокурор Лавли Перлинг направила сегодня своим коллегам письмо, в котором выразила надежду на то, что прокуроры не будут принимать близко к сердце критику и обвинения бывшего судьи Лео Кунмана.
Подробнее


-15% Meeste käekell Police ESQUIRE X PL.15142JSB/61
139,- €
118,15 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106652001
135,- €
81,- €
-15% Meeste käekell Police D-JAY PL.14835JSB/02
189,- €
160,65 €
-40% Esprit Naiste käekell ES107212001
96,30 €
57,78 €
Meeste käekell Daniel Wellington DW00100025
189,- €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
290,- €
269,70 €

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Лучшие гостиницы Риги: Гостеприимные отели и гостиницы в самом центре города, где стоит остановиться больше чем на одну ночь
Все больше и больше эстонцев находят причину навестить и более далекие уголки Латвии. Весенняя Рига привлекает премьерами Латвийской национальной оперы, оживленными поп-концертами, и романтикой старого города и вечерних прогулок по берегам Даугавы.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Жителям Таллинна о ремонте в квартире остается только мечтать: все строители заняты

13.08.2018
По словам исполнительного директора 1Partner Kinnisvara Мартина Вахтера, сейчас в Эстонии в связи со строительным бумом крайне трудно найти человека, который отремонтирует вам квартиру.
Подробнее

На шоссе Таллинн-Тарту задержали пьяного водителя, который гнал со скоростью около 170 км/ч

13.08.2018
"Два дня работавшие на шоссе Таллинн-Тарту полицейские наказали 55 превысивших скорость и предупредили более 70 водителей. Наряду с любителями поднажать на педаль газа полицейские задержали и употреблявших алкоголь и не имеющих водительских прав автомобилистов", — сказала Delfi ведущий чиновник по охране порядка Департамента полиции и погранохраны Сирле Лойго.
Подробнее



Повезло! Эстонские альпинисты чудом спаслись при покорении Пика Коммунизма

13.08.2018
Группа эстонских альпинистов из шести человек, возглавляемая Катрин Мерисалу, поставила перед собой сложную задачу — покорить две самые высокие вершины Памирских гор на таджикской стороне: пик Исмоила Сомони, который в свое время считался самой высокой точкой бывшего Советского Союза (7495 м), и находящийся недалеко пик Корженевской (7105 м).
Подробнее