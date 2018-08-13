13.08.2018, 17:55

Министр культуры примет участие в “полевых работах” в Ида-Вирумаа


rus.delfi.ee
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Министр культуры примет участие в “полевых работах” в Ида-Вирумаа
Foto: Jaanus Lensment

Сегодня, 13 августа, министр культуры Индрек Саар начинает свой визит в Ида-Вирумаа. Поездка министра является частью выездной работы чиновников в регион. В рамках двухдневного визита на Северо-Восток Эстонии Индрек Саар посетит культурные учреждения уезда, примет участие в открытом общественном обсуждении Ночной BAZAR в Нарве и выступит на семинаре в Майдласком народном доме в волости Люганузе.

„Очень важно, чтобы жители всех регионов Эстонии были одинаково обеспечены возможностью участвовать в многообразной культурной жизни нашей страны”, — отметил министр культуры Индрек Саар. „Тесный контакт регионов и чиновников необходим для принятия решений, которые учитывали бы местные особенности и способствовали тем самым развитию всей Эстонии. Выездная работа чиновников в уезд — это хорошая возможность встретиться в Ида-Вирумаа со многими партнёрами, быть в курсе последних изменений и внести вклад в создание новой интересной платформы сотрудничества”, — заключил Саар.

„Полевые работы” чиновников были инициированы министерством культуры Эстонии. Главная цель этого проекта — вместе с различными учреждениями и местными партнерскими организациями собрать идеи для программ поддержки и развития Ида-Вирумаа, а также для новой интеграционной стратегии Lõimuv Eesti 2030. Более подробную информацию о выездной работе можно найти ЗДЕСЬ.

Программа визита министра культуры Индрека Саара:

Понедельник, 13 августа

15.30-16.30 Посещение музея Ийзаку в Алутагузе

20.00-22.00 Участие в общественном обсуждении Ночной BAZAR

Вторник, 14 августа

10.00-11.00 Посещение краеведческого музея в Нарва-Йыэсуу

11.30-12.15 Посещение Нарвской резидентуры художников

13.15-14.00 Участие на семинаре в Майдласком народном доме в волости Люганузе

14.30-16.45 Посещение парка развлечений в Кивиыли

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