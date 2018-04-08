08.04.2018, 14:10

Министр культуры Индрек Саар направляется с визитом в Париж и Лондон

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rus.delfi.ee
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Kultuurisõber 2017, tänugala
Kultuuriminister Indrek SaarFoto: Ilmar Saabas

Завтра, 9 марта, министр культуры Индрек Саар откроет однодневный визит в Париж и Лондон. На протяжении двух дней министр культуры встретится в Париже с министрами культуры Франции, Эстонии, Латвии и Литвы, а также примет участие в открытии выставки балтийского символизма в парижском музее Орсе. В Лондоне министр культуры откроет книжную ярмарку, главными гостями которой в этом году будет Эстония, Латвия и Литва, сообщает Министерство культуры.

Выставка в парижском музее Орсе будет открыта в ознаменование юбилейной годовщины независимости трех балтийских стран во Франции.

"Совместная выставка Эстонии, Латвии и Литвы в одном из самых престижных европейских музеев Орсе, как и совместное выступление в качестве почетных гостей на книжной ярмарке в Лондоне, — для нас это долгожданные и знаковые события, во имя которых мы приложили много усилий", — сказал министр культуры Индрек Саар. "Мы рады, что все крепнущее сотрудничество прибалтийских стран приносит в юбилейный год хорошие плоды. Выступая единым фронтом, мы можем громче заявить о себе на международной арене, получить более широкие возможности рассказать о себе в Европе и в более отдаленных уголках мира", — добавил Саар.

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Визит в понедельник в 13:00 по парижскому времени откроет встреча министра культура Индрека Саара, министра культуры Франции Француаз Ниссен, министра культуры Латвии Даце Мелбарде и министра культуры Литвы Лианы Руоките-Джонсон, на которой будет обсуждаться сотрудничество четырех государств в области культуры. Затем в 15:30 министр культуры примет участие в открытии "Дикие души — символизм в Прибалтике" в музее Орсе. Выставку откроют церемонией на высоком уровне президент Франции Эмманюэль Макрон, президент Эстонии Керсти Кальюлайд, президент Латвии Раймондс Вейонис и президент Литвы Даля Грибаускайте с министрами культуры четырех стран. В визите министра культуры будет сопровождать канцлер Пааво Ныгене.

Международная совместная выставка исключительного масштаба, которая экспонирует символизм балтийских стран с конца XIX века до 1930-х лет, рождается в сотрудничестве Латвийского национального художественного музея, Эстонского художественного музея, Литовского художественного музея и Литовского национального художественного музея им. М.К.Чюрлениса. Главным куратором выставки является Родольф Рапетти, она открыта в музее Орсе с 10 апреля по 15 июля. В художественном музее Kumu экспозицию можно будет увидеть с 12 октября 2018 по 3 февраля 2019.

Во вторник, 10 апреля, продолжится визит министра культуры в Лондон. В 14:30 по местному времени министр культуры Саар вместе со своими латвийским и литовским коллегами откроет в лондонском конференц-центре Olympia международную книжную ярмарку 2018. Почетными гостями ярмарки являются Эстония, Латвия и Литва. Общая экспозиция трех стран в одном из самых важных контактных литературных мероприятий также связана с празднованием сотой годовщины независимости балтийских стран.

В 18:00 министр культуры примет в Лондоне участие в церемонии вручения литературных наград International Excellence Awards. На церемонии, которая традиционно проходит на лондонской книжной ярмарке, вручаются награды за выдающийся вклад в развитие литературы. Со списком номинантов на литературную премию можно ознакомиться здесь. Эстонскую литературу на ярмарке представляют писатели Рейн Рауд, Маарья Кангро и Андрей Иванов во главе с Михкелем Мутом, который является одним из трех авторов дня выставки. Авторскую программу ярмарки курирует Британский Совет в сотрудничестве с Эстонским союзом писателей, а также Информационный центр эстонской литературы.

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