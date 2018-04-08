Министр культуры Индрек Саар направляется с визитом в Париж и Лондон

Визит в понедельник в 13:00 по парижскому времени откроет встреча министра культура Индрека Саара, министра культуры Франции Француаз Ниссен, министра культуры Латвии Даце Мелбарде и министра культуры Литвы Лианы Руоките-Джонсон, на которой будет обсуждаться сотрудничество четырех государств в области культуры. Затем в 15:30 министр культуры примет участие в открытии "Дикие души — символизм в Прибалтике" в музее Орсе. Выставку откроют церемонией на высоком уровне президент Франции Эмманюэль Макрон, президент Эстонии Керсти Кальюлайд, президент Латвии Раймондс Вейонис и президент Литвы Даля Грибаускайте с министрами культуры четырех стран. В визите министра культуры будет сопровождать канцлер Пааво Ныгене.

Международная совместная выставка исключительного масштаба, которая экспонирует символизм балтийских стран с конца XIX века до 1930-х лет, рождается в сотрудничестве Латвийского национального художественного музея, Эстонского художественного музея, Литовского художественного музея и Литовского национального художественного музея им. М.К.Чюрлениса. Главным куратором выставки является Родольф Рапетти, она открыта в музее Орсе с 10 апреля по 15 июля. В художественном музее Kumu экспозицию можно будет увидеть с 12 октября 2018 по 3 февраля 2019.

Во вторник, 10 апреля, продолжится визит министра культуры в Лондон. В 14:30 по местному времени министр культуры Саар вместе со своими латвийским и литовским коллегами откроет в лондонском конференц-центре Olympia международную книжную ярмарку 2018. Почетными гостями ярмарки являются Эстония, Латвия и Литва. Общая экспозиция трех стран в одном из самых важных контактных литературных мероприятий также связана с празднованием сотой годовщины независимости балтийских стран.