Министр культуры дал разъяснения о мызном комплексе Liberty

На инфочасе Рийгикогу министр культуры Индрек Саар ответил на вопрос Кристы Ару о мызе Liberty и Эстонском музее под открытым небом.

Криста Ару отметила, что до того, как комплекс Liberty был передан во владение Riigi Kinnisvara AS с целью строительства резиденции президента, им управлял Музей под открытым небом. На этом участке планировалось создать центр сельской архитектуры, гостевой центр, центр оцифровки. Ару спросила, каковы дальнейшие планы на мызный комплекс Liberty. Будет ли он возвращен Эстонскому музею под открытым небом?

Министр культуры признал, что, действительно, этот вопрос является весьма актуальным. В 2014 году Эстонский музей под открытым небом при поддержке Министерства культуры представил правительству решение передать мызный комплекс Riigi Kinnisvara AS для строительства резиденции Президента Эстонской Республики. В настоящий момент Канцелярия президента не рассматривает мызу Liberty в качестве будущей резиденции президента. Поэтому необходимо пересмотреть планы.

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«Совершенно очевидно, что это – важное культурное наследие. Мыза находится на территории Эстонского музея под открытым небом, и мы очень заинтересованы в том, чтобы ей начали пользоваться, поскольку так любое культурное наследие сохраняется дольше», – пояснил Саар. Министр культуры отметил, что здание находится в почти критическом состоянии. Решение изменить планы было принято недавно. Совет Эстонского музея под открытым небом обсудил этот вопрос два дня тому назад и обратился с ним к Министерству культуры, Riigi Kinnisvara AS и к Министерству финансов. По словам Саара, в ближайшее время планируется провести совместное собрание, чтобы обсудить перспективы на будущее.

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