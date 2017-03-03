Министр Ива призвала упростить правила трансграничных социальных пособий

Использующие свободу передвижения люди должны понимать, какие у них есть права и кто несет ответственность за выплату социальных пособий, подчеркнула министр социальной защиты Кайа Ива на проходящем сегодня, 3 марта, в Брюсселе заседании Европейского совета по трудовой занятости, социальной политике, вопросам здоровья и защиты прав потребителей.

”Изменившееся устройство работы и все более активное передвижение людей между странами предполагает, что трансграничные правила получения социальных пособий станут проще и понятнее”, — сказала министр Кайа Ива. ”Людям должно быть ясно, с какими правами они могут считаться, отправляясь работать или жить в другую страну”.

Европейская комиссия предложила изменить правила координации социального страхования так, чтобы они стали понятнее и справедливее. Предложения касаются пособий по семье, безработице и долгосрочному уходу, командировочных и доступа экономически неактивных людей к социальным пособиям.

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На заседании совета Ива подчеркнула, что Эстония является активным сторонником свободного передвижения рабочей силы и услуг, а для исполнения трансграничных правил необходимо повысить эффективность сотрудничества между странами-членами ЕС. ”Следует задуматься о наиболее быстрых и эффективных каналах обмена информации, чтобы упростить сотрудничество между учреждениями стран-членов и предлагать жителям Европейского союза более удобные услуги”, — сказала Ива.

Кроме того, министры сегодня обсудят европейские приоритеты 2017 года в области трудовой занятости и социальной политики, а также опыт государств по внедрению рекомендаций для конкретных стран. На заседании будут одобрены вывода совета по анализу экономического роста в 2017 г. и отчет о трудовой занятости, а также выводы об улучшении навыков женщин и мужчин на рынке труда в ЕС.