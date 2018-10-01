01.10.2018, 08:21

Министр Ива: не стоит недооценивать пожилых людей — человек может оставаться активным в любом возрасте

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rus.delfi.ee
EST
Doonor
DoonorFoto: Jaanus Lensment

”Мы хотим, чтобы люди как можно дольше могли самостоятельно жить у себя дома, активно участвовать в рынке труда и общественной жизни. Мы должны все больше задумываться о том, как именно привлечь людей старшего возраста в различные сферы, а также в общественную деятельность”, — подчеркнула министр социальной защиты Кайа Ива в международный день пожилых людей, который отмечается сегодня.


”Государство, местные самоуправления, общины, работодатели и работники должны еще больше ценить пожилых людей. Мы должны отказаться от этих предубеждений, согласно которым наши пожилые люди больше не могут предложить ничего полезного для общества. Конечно, среди них есть и те, кто действительно нуждается в помощи и поддержке общества, однако этого нельзя сказать про всех пожилых людей. Исследования показывают, что люди старшего возраста хотят оставаться активными и могли бы вносить свой вклад, согласно своим предпочтениям и возможностям, как в общественную жизнь, так и в рынок труда”, — сказала министр социальной защиты Кайа Ива.

В этом году министерство социальных дел и движение сельской жизни Kodukant заключили договор на два года, согласно которому местные самоуправления и поставщики услуг будут развивать подходящую для Эстонии модель сотрудничества для привлечения добровольцев в попечительство. По словам министра Ивы, все более важную роль играет повышение самостоятельной жизни пожилых людей и вовлечение их в добровольчискую деятельность. ”Человек должен иметь возможность оставаться активным в любом возрасте. Потенциал и навыки пожилых людей, проживающих в Эстонии, остаются незадействованными. Поэтому мы хотим привлечь в проект больше людей пожилого возраста”, — отметила министр.

В конце октября министерство социальных дел совместно с созданной при министерстве комиссией по политике пожилых людей проведет семинар, в ходе которого обсудят темы одиночества людей пожилого возраста, а также их социального привлечения. Цель семинара — привлечь внимание общественности и местных самоуправлений к проблеме одиночества пожилых людей, а также к вытекающим из этого последствиям. В ходе семинара обсудят, способствует ли нынешняя деятельность поддержке социальной вовлеченности пожилых людей, а также как найти тех пожилых людей, которые хотели бы принимать участие в общественной деятельности. ”Мы хотим, чтобы по окончании семинара у всех было бы лучшее понимание того, как можно привлечь пожилых людей в общественную деятельность”, — добавила министр Ива.

Для справки:

· Согласно исследованию, проведенному в 2013 году Центром политических исследований, до сих пор в социальную сферу привлекалось мало добровольцев из-за отсутствия единой практики их привлечения. Ссылка на исследование (на эстонском языке): goo.gl/h4s8DZ

· Результаты исследования качества жизни пожилых и людей старшего возраста подтверждают, что 45% людей в возрасте от 50 до 74 лет готовы принимать участие в общественной жизни. Ссылка на исследование (2015), (на эстонском языке): goo.gl/Dys3np

· Согласно данным департамента статистики за 2018 год, в Эстонии проживает чуть более 300 000 пенсионеров по старости.

· По данным исследования рабочей силы департамента статистики, в 2017 году в возрасте от 65 до 74 лет в среднем было трудозанято 32 900 человек и среди людей в возрасте от 60 до 64 лет было трудозанято 47 900 человек.

· На момент конца 2017 года, услугу общего ухода получало 7866 человек, из которых 64,4% были женщины и 35,6% — мужчины.

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