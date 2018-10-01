Министр Ива: не стоит недооценивать пожилых людей — человек может оставаться активным в любом возрасте

В конце октября министерство социальных дел совместно с созданной при министерстве комиссией по политике пожилых людей проведет семинар, в ходе которого обсудят темы одиночества людей пожилого возраста, а также их социального привлечения. Цель семинара — привлечь внимание общественности и местных самоуправлений к проблеме одиночества пожилых людей, а также к вытекающим из этого последствиям. В ходе семинара обсудят, способствует ли нынешняя деятельность поддержке социальной вовлеченности пожилых людей, а также как найти тех пожилых людей, которые хотели бы принимать участие в общественной деятельности. ”Мы хотим, чтобы по окончании семинара у всех было бы лучшее понимание того, как можно привлечь пожилых людей в общественную деятельность”, — добавила министр Ива.

Для справки:

· Согласно исследованию, проведенному в 2013 году Центром политических исследований, до сих пор в социальную сферу привлекалось мало добровольцев из-за отсутствия единой практики их привлечения. Ссылка на исследование (на эстонском языке): goo.gl/h4s8DZ

· Результаты исследования качества жизни пожилых и людей старшего возраста подтверждают, что 45% людей в возрасте от 50 до 74 лет готовы принимать участие в общественной жизни. Ссылка на исследование (2015), (на эстонском языке): goo.gl/Dys3np

· Согласно данным департамента статистики за 2018 год, в Эстонии проживает чуть более 300 000 пенсионеров по старости.

· По данным исследования рабочей силы департамента статистики, в 2017 году в возрасте от 65 до 74 лет в среднем было трудозанято 32 900 человек и среди людей в возрасте от 60 до 64 лет было трудозанято 47 900 человек.

· На момент конца 2017 года, услугу общего ухода получало 7866 человек, из которых 64,4% были женщины и 35,6% — мужчины.