Министр Ива: люди должны получать необходимую помощь у себя дома или поблизости

”В создаваемой системе долгосрочного ухода у людей, которые ухаживают за своими близкими будет важная роль и им необходимо предложить поддержку для того, чтобы уменьшить негативное влияние ухода за близкими людьми на их здоровье, а также на социальное и финансовое благополучие”, — добавила министр.

Теперь будет необходимо более плотно заняться услугами, которые поддерживают проживание дома и услугами на базе общины, а также созданием и развитием домов с необходимыми услугами.

”В Эстонии есть юркие местные самоуправления, которые разрешили у себя начинания на базе общины, например, дома с услугами в Имавере или Вийратс, где у людей есть возможность снять квартиру в доме, в котором предоставляются опорные услуги. Однако еще есть регионы, которые нуждаются в развитии. Люди хотят как можно дольше жить у себя дома. На практике на услуги на базе учреждений направляют также и тех людей, которые не нуждаются в услугах по уходу круглосуточно. Они могли бы справляться у себя дома при меньшей поддержке и помощи. Поэтому необходимо в значительной мере увеличить количество услуг для проживания в собственном жилье. В том числе необходимо заняться доступностью сестринской помощи”, — сказала она.

Министр социальной защиты отметила, что невзирая на то, что за последние десять лет доходная база местных самоуправлений увеличилась, местные самоуправления не вносили вклад в развитие социальной защиты.

”К сожалению, социальная защита не входила в приоритеты, куда местные самоуправления благодаря улучшению финансового положения могли бы направлять денежные средства. Это всего лишь вопрос приоритетов. Необходимо инвестировать в благополучие и самостоятельность. Для этого у местных самоуправлений есть возможность ходатайствовать о средствах Европейского союза для развития социальных услуг, а также для того, чтобы приспособить жилье для людей с ограниченными возможностями”, — сказала министр.

”Уже сейчас согласно закону, доступность социальных услуг не может зависеть от денежных возможностей нуждающегося в помощи, однако на самом деле мы видим, что зачастую ответственность за оплату услуг по уходу ложится на плечи человека, а это означает, что доступность услуг все же зависит от платежеспособности нуждающегося в помощи или его семьи. В будущем система долгосрочного ухода должна больше считаться с необходимостью в услугах. Общество должно покрывать расходы на нужды людей, которые сами не могут этого сделать. Поэтому сумма, которую человек платит за услугу, должна исходить из его доходов. Среднее вовлечение человека в оплату как домашних услуг, так и услуг на базе учреждений должно, по сравнению с нынешнем, уменьшиться, поскольку доступность социальной услуги не может зависеть от финансового положения”, — пояснила Кайа Ива.

По данным министерства социальных дел за 2017 год, получивший услугу и его семья покрывали в среднем 78% от стоимости услуги базе учреждений в месяц. Вклад местных самоуправлений составлял в среднем 22% от стоимости услуги в месяц.

Согласно планам, намерения о разработке системы долгосрочного ухода будут готовы в первой половине 2019 года. После чего министерство подготовит изменения к закону, благодаря которому будет более четко сформулирована ответственность обеих сторон, а также будет создано руководство по оценке необходимости в услуге. Для госсектора дополнительные расходы составят 161 миллион евро, в том числе вклад местных самоуправлений должен составлять 20-40% от расходов. В 2020 году министерство социальных дел планирует представить ходатайства о выделении дополнительных средств при создании стратегии бюджета на основании результатов анализов. По планам, первые крупные изменения вступят в силу в 2021 году.

”Сейчас мы занимаемся теми начинаниями, которые направлены на снижение нагрузки по уходу, например, поддержкой людей с деменцией и их близких, а также поддержкой местных самоуправлений”, — добавила Ива.