10.07.2018, 18:14

Министр Индрек Саар хочет ухода Осиновского с поста председателя соцдемов

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rus.delfi.ee
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Министр Индрек Саар хочет ухода Осиновского с поста председателя соцдемов
Hendrik Osula

Издание Eesti Ekspress пишет, что министр культуры Индрек Саар хочет ухода Евгения Осиновского с поста председателя социал-демократов.

Так, Саар поднял вопрос компетенции Осиновского и необходимости нововведений на состоявшемся в позапрошлую пятницу собрании правления партии, сославшись на результаты различных исследований.

”Рейтинг председателя партии ниже, чем рейтинг самой партии, — прокомментировал Саар изданию. — Мы всегда откровенно обсуждаем разные темы, в том числе серьезные. Так было и в этот раз”.

Издание отмечает, что партия разбилась на два лагеря: тех, кто поддерживает Осиновского как руководителя (к примеру, Пало, Анвельт, Лауристин, Аллик), и тех, кто недоволен (сам Саар, Миксер) или понимает необходимость нововведений, но пока не имеет четкой позиции.

Хочет ли Саар сам занять этот пост, не совсем понятно, но некоторые источники утверждают, что такое желание из его уст звучало.

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