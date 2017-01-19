”Я считаю важным, чтобы люди из приграничных районов могли навещать своих родственников и прародителей или посещать могилы родственников по другую сторону границы. Это поддерживает связь поколений”, — сказал министр государственного управления Михаил Корб.
Ходатайства о получении компенсации могут подавать граждане Эстонии со всех уездов, чье местожительство — согласно данным Регистра народонаселения — находится в Эстонии, и которые желают навестить супруга(у), близких родственников, родственников, проживающих на приграничных территориях России, или посетить места их захоронения. Близкими родственниками считаются мать, отец, дочь, сын, сестра, брат, бабушка, дедушка и внук/внучка. Родственниками считаются дочь, сын, мать, отец, сестра, брат, бабушка, дедушка или внук/внучка близкого родственника ходатайствующего лица или супруга(и) ходатайствующего лица.
Ходатайства о компенсации виз принимают и рассматривают Ида-Вируская уездная управа и Выруская уездная управа. Визами для участия в программах культурного обмена занимается Выруская уездная управа.
Те, кто навещает супруга(у), близких родственников или родственников либо посещает места их захоронения в Загривской волости Сланцевского района, в Большелуцкой и Куземкинской волостях Кингисеппского района Ленинградской области Российской Федерации, а также в городе Ивангород, должны подавать ходатайство Ида-Вируской уездной управе.
Те, кто навещает супруга(у), близких родственников или родственников либо посещает места их захоронения в городе Печоры Псковской области или в Изборской, Крупской, Кулейской, Лавровской, Новоизборской, Паниковской или Печорской волостях Печорского района Российской Федерации, должны подавать ходатайство Выруской уездной управе.
Ходатайства о внесении в список получателей компенсации визового сбора можно подавать до 31 октября 2017 года, а ходатайства о компенсации уплаченного визового сбора — до 30 ноября 2017 года.
В этом году размер максимальной компенсации составит 70 евро на одно ходатайствующее лицо. Компенсация предоставляется на основании документов за визу, срок действия которой частично или полностью выпадает на 2017 год. В 2017 году можно также ходатайствовать о компенсации визового сбора в отношении однократной визы, срок действия которой пришелся на период с ноября по декабрь 2016 года.