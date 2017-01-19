Министр государственного управления Михаил Корб подписал приказ, открывающий прием ходатайств о компенсации виз Российской Федерации за 2017 год. Выделенные 50 000 евро предназначены для людей, которые навещают близких родственников, проживающих на приграничных территориях России, или посещают места их захоронения.

”Я считаю важным, чтобы люди из приграничных районов могли навещать своих родственников и прародителей или посещать могилы родственников по другую сторону границы. Это поддерживает связь поколений”, — сказал министр государственного управления Михаил Корб.

Ходатайства о получении компенсации могут подавать граждане Эстонии со всех уездов, чье местожительство — согласно данным Регистра народонаселения — находится в Эстонии, и которые желают навестить супруга(у), близких родственников, родственников, проживающих на приграничных территориях России, или посетить места их захоронения. Близкими родственниками считаются мать, отец, дочь, сын, сестра, брат, бабушка, дедушка и внук/внучка. Родственниками считаются дочь, сын, мать, отец, сестра, брат, бабушка, дедушка или внук/внучка близкого родственника ходатайствующего лица или супруга(и) ходатайствующего лица.

Ходатайства о компенсации виз принимают и рассматривают Ида-Вируская уездная управа и Выруская уездная управа. Визами для участия в программах культурного обмена занимается Выруская уездная управа.

Те, кто навещает супруга(у), близких родственников или родственников либо посещает места их захоронения в Загривской волости Сланцевского района, в Большелуцкой и Куземкинской волостях Кингисеппского района Ленинградской области Российской Федерации, а также в городе Ивангород, должны подавать ходатайство Ида-Вируской уездной управе.

Те, кто навещает супруга(у), близких родственников или родственников либо посещает места их захоронения в городе Печоры Псковской области или в Изборской, Крупской, Кулейской, Лавровской, Новоизборской, Паниковской или Печорской волостях Печорского района Российской Федерации, должны подавать ходатайство Выруской уездной управе.

Ходатайства о внесении в список получателей компенсации визового сбора можно подавать до 31 октября 2017 года, а ходатайства о компенсации уплаченного визового сбора — до 30 ноября 2017 года.

В этом году размер максимальной компенсации составит 70 евро на одно ходатайствующее лицо. Компенсация предоставляется на основании документов за визу, срок действия которой частично или полностью выпадает на 2017 год. В 2017 году можно также ходатайствовать о компенсации визового сбора в отношении однократной визы, срок действия которой пришелся на период с ноября по декабрь 2016 года.