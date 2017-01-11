10 января министр государственного управления Михаил Корб посетил Маарду, где встретился с руководством города и обсудил ход административной и государственной реформы в Эстонии, а также планы развития Маарду.

„В результате административной и государственной реформы будут упразднены как таковые уездные управления и произойдет объединение малых самоуправлений, общее число которых в Эстонии составит менее 100 вместо нынешних 213. Успешное завершение реформ сделает управление государством более целесообразным и экономным, а также обеспечит более равномерное развитие всех регионов страны. Роль самоуправлений в организации местной жизни, наоборот, увеличится — дополнительное финансирование позволит самоуправлениям оказывать жителям более качественные услуги”, — сообщил министр Корб.

"В планах также перенос части государственных служб из столицы в регионы, а также создание региональных департаментов и центров обслуживания жителей, которые помогут сосредоточить оказание различных государственных услуг в одном здании и сделать общение с государством более доступным и удобным для людей”, — добавил министр.

Руководители Маарду познакомили министра с необходимостью и планами по коррекции административной границы города, а также поделились идеей создания в Маарду своего профессионального учебного заведения, что сделало бы профессиональное образование более доступным для маардуской молодежи и создало бы для них возможность обучаться профессии в своем родном городе. Обсуждение затронуло также вопросы бесплатного общественного транспорта и привлечения в Маарду дополнительных инвестиций для более динамичного и многопланового развития города.

По словам мэра Маарду Владимира Архипова, визит министра в Маарду это знак того, что город является надежным партнером государства, с которым ведут диалог и желают сотрудничать. ”Сегодняшняя встреча прошла в очень позитивном ключе, и я рад, что многие наши идеи и предложения о сотрудничестве получили поддержку министра. Мы продолжим активно защищать интересы города на государственном уровне и уже в ближайшее время состоятся встречи с министром экономики и коммуникаций Кадри Симсон и министром образования и науки Майлис Репс”, — сказал Владимир Архипов комментируя результаты встречи.