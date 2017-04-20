Министр госадминистрирования Корб не приехал на встречу с жителями Кейла

Министр государственного администрирования Михаил Корб, который должен был встретиться с жителями города Кейла, противостоящими принудительному объединению, неожиданно не приехал на встречу и прислал вместо себя чиновников, сообщает горуправа Кейла.

Собравшихся на встречу с министром жителей Кейла, который попал в список принудительно объединяемых самоуправлений, ждал неприятный сюрприз, когда организаторы мероприятия сообщили, что объявленная еще в прошлом месяце встреча с министром пройдет без него. Вместо него приехали чиновники Министерства финансов Кайа Сарнет и Вяйно Тыэметс.

Среди 70 участников встречи также находился и член городской управы Элмет Пухм, по словам которого, люди выразили разочарование и недовольство, но активно задавали свои вопросы тем, кому смогли.

”Замешательство вызвало утверждение чиновников, что, несмотря на то, что по официальному решению региональной комиссии по административной реформе Кейла никогда не входил в число принудительно объединяемых самоуправлений, и правительство по собственной инициативе выдвинуло идею объединения, якобы имеется еще и другое решение комиссии, по которому город Кейла всегда считался подлежащим принудительному объединению”, — рассказал Пухм.

”Меня самого больше всего возмутило то, что если город Кейла хотят прикрепить в качестве центра к волости Ляэне-Харью, то в Ида-Вирумаа правительство делает все наоборот. Когда мы обратили внимание гостей на данный факт, нам было сказано, что не будем говорить об Ида-Вирумаа, а только о Ляэне-Харьюмаа”, — добавил он.

Кроме чиновников также выступил и адвокат Аллар Йыкс из юридического бюро Sorainen, которое проанализировало принудительное объединение Кейла, и который заключил, что к чиновникам не стоит придираться, и со своим посылом необходимо, прежде всего, добраться до политиков. Чиновники прибывшие на встречу вместо министра Корба не выразили своих возражений на счет представленных Йыксом и Мурула результатов исследований.

Опрос горожан с целью выяснения их мнения в отношении независимости города Кейла пройдет в предстоящие воскресенье и понедельник и в нем можно будет принять участие как электронно, так и в обычных пунктах голосования. Пункты голосования будут размещены в центре культуры и в оздоровительном центре Кейла.