Министр финансов Латвии Дана Рейзниеце-Озола обратила внимание на то, что эстонские предприниматели готовы перебраться в Ригу, потому что там лучше. Об этом министр рассказала в эфире радио LR-4, отвечая на вопросы ведущей передачи "Действующие лица" Валентины Артеменко и журналиста портала rus.Delfi.lv Кристины Худенко.

Про увеличение доходов населения. Наши усилия по сокращению неравенства и усилению конкурентоспособности неизбежно приведут к увеличению доходов. Если людям будет легче платить налоги и не придется закрывать свою предпринимательскую деятельность, то мы сразу увидим тот же эффект, как в Эстонии — они научились получать больше денег с меньшим бюджетом и числом налогоплательщиков.

Про то, почему некоторые предприятия "бегут" в Эстонию. (В частности, объединяющиеся банки DNB и Nordea планируют главный офис открыть в Таллинне, а не в Риге.) Да, одной из причин такого решения может быть и наш "налог солидарности". Другая возможная причина: для них привлекательна система нулевой ставки налога на реинвестированную прибыль — мы анализируем внедрение такой системы.

Надо понимать, что налоги — не основная причина по принятию решения предпринимателей, в какой стране работать. Особенно для международных компаний и иностранных инвесторов. Этот фактор — на 4-5-м месте. Гораздо больше их интересует, будет ли достаточно квалифицированной рабочей силы в стране, как хорошо развита инфраструктура…

Про то, почему в Эстонии необлагаемый минимум 500 евро, а в Латвии — 60. Зато у нас довольно широкий список льгот по налогам для разных категорий — в Эстонии такого нет.

Про то, когда мы станем примером Эстонии и другим. Я знаю, что уже сейчас многие страны смотрят на нас с завистью. Та же Эстония: когда я даю интервью их крупным изданиям, они говорят, что их предприниматели хотят перебраться в Латвию, потому что тут лучше, в том числе и в налоговой политике, и в проведении бюрократических процедур. Все, что нам осталось — самим в это поверить. Например, мы сильно завидуем их СГД во многом из-за того, что их руководитель может хорошо "подать" те плюсы, которые у них есть, но я знаю, что некоторые информационные и технические решения нашего СГД — лучше и эффективнее, просто мы не умеем об этом рассказывать и не верим в свои силы.