Министерство ждет предложений: кому присудить государственную стипендию в области культуры

Начиная с сегодняшнего дня, 20 марта, Министерство культуры ожидает предложений для присуждения государственных стипендий в области культуры. Стипендии выделяются на поддержку учебы в иностранном государстве, а также важных культурных проектов и творческих заказов, значится в пресс-релизе Министерства культуры.

В году может быть выдано до 20 стипендий, размер одной стипендии составляет 2 300 евро.

Вице-канцлер Министерства культуры по вопросам искусства и председатель комиссии по стипендиям Хиллар Сейн сказал, что стипендия особенным образом поощряет дальнейшее развитие культуры. "Творчество и новые идеи рождаются в общении. Поэтому необходимо всячески поддерживать желание творческих лиц учиться и повышать свой уровень за пределами Эстонии", — сказал Сейн.

Стипендии и предназначаются для обучения в иностранных вузах или научных учреждениях, а также для поддержки важных культурных проектов или творческих заказов. Стипендию может получить физическое и юридическое лицо или учреждение. Предложения на выдачу стипендии могут предоставить творческие союзы, самоуправления и другие юридические лица и учреждения, в уставе или положении которых указана деятельность в сфере культуры или образования. Физические лица не могут сами выставлять свои кандидатуры на получение стипендии.

Предложения необходимо присылать на бланке заявления, который находится здесь. Заявления необходимо прислать к 24 апреля 2017 с дигитальной подписью на адрес preemia@kul.ee или на почтовый адрес: Министерство культуры, Суур-Карья 23, 15076 Таллинн. Приказ о назначении стипендий подпишет министр культуры Индрек Саар.

Подробнее о стипендиях в области культуры Вы можете прочесть на сайте Министерства культуры.