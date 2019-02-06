06.02.2019, 20:24

Министерство юстиции вручило госнаграду мужчине, которого ранее судили за педофилию

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Индрек Тарк
Индрек Тарк
EST
Tammepärja aumärkide üleandmise tseremoonia avamine
Tammepärja aumärkide üleandmise tseremoonia avamineFoto: Justiitsministeerium

В Министерстве юстиции созывается спецкомиссия, поскольку выяснилось, что в прошлом году была вручена госнаграда Сильверу Сильду, которого ранее судили за педофилию.

По дынным министерства, созвана комиссия, которая должна лишить Сильда награды Дубовый венок Свободы.

Министр юстиции Урмас Рейнсалу сказал Delfi, что он не знал о наказании Сильда, когда его награждал. "Несомненно, человек не получил бы награду, если бы министру было известно о его судимости", - прокомментировал Рейнсалу.

Дубовым венком Свободы награждаются те, кто сражался за свободу Эстонии и кто поддерживал борьбу за свободу.

О том, что Сильвер Сильд в 2008 году был судим за педофилию, выяснилось вчера. Сильд сказал Delfi, что тот приговор был не совсем правильным. По его словам, его обвиняли люди из близкого окружения, и он не хотел с ними судиться.

Он добавил, что объединение Memento, которое его представило к награде, было в курсе про судимость.

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