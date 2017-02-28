Министерство социальных дел наградило активных борцов с алкоголизмом

28 февраля министр труда и здоровья Евгений Осиновский отметил тех, кто наиболее активно действует во имя снижения вреда от алкоголя в каждом уезде Эстонии. Государственное признание призвано отметить тех, кто внес свой вклад в поддержку здоровья народа.

”Сегодня распространено понимание того, что общество должно двигаться в направлении более здоровой культуры употребления алкоголя. Это не случилось само по себе, а в результате наших совместных усилий и систематической информационной деятельности”, — сказал министр Осиновский.

”Сильная политика в области алкоголя — политика свободы, а не политика запретов. Мы хотим дать людям больше свободы в употреблении алкоголя. Свободы решать без назойливой рекламы по всем каналам. Свободы покупать продукты, не соприкасаясь с алкоголем. Настоящую свободу в употреблении алкоголя, без зависимости”, — добавил министр.

Лауреаты этого года:

Харьюмаа — Рийна Раудне, учредитель целевого учреждения ”Здоровая Эстония”

Хийумаа — Ингрид Пурге, многолетний руководитель Хийуского приюта НКО ”Эстонская самаритянская миссия”

Ида-Вирумаа — Аво Кийр, пастор Евангелическо-лютеранской церкви Эстонии

Йыгевамаа — Эльмо Крумм, руководитель спортивного центра Писисааре

Ярвамаа — Олеся Здобных, консультант

Ляэнемаа — Варье Ояла-Тоос, волостная старейшина Лихула

Ляэне-Вирумаа — Аннела Флорен, старший чиновник правопорядка информационного бюро Идаской префектуры департамента полиции и погранохраны

Пылвамаа — Катрин Сатси, старший участковый службы превенции и ведения производства Пылваского полицейского участка Лыунаской префектуры департамента полиции и погранохраны

Пярнумаа — Тоомас Каск, руководитель проекта Центра психического здоровья детей и молодежи Пярнумаа

Рапламаа — Элари Хийс, волостной старейшина Кяру, вице-председатель правления Союза самоуправлений Рапламаа

Сааремаа — Ану Варес, советник по развитию городской управы Курессааре

Тартумаа — Пеэтер Рехема, старший специалист патрульной службы Тартуского полицейского участка Лыунаской префектуры департамента полиции и погранохраны

Валгамаа — Татьяна Лаади, семейный врач

Вильяндимаа — Каспар Таймсоо, спортсмен

Вырумаа — Элар Сарик, участковый службы превенции и ведения производства Выруского полицейского участка Лыунаской префектуры департамента полиции и погранохраны

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Министерство социальных дел с 2012 года награждает тех, кто внес вклад в развитие здоровья народа. Каждый год министерство отбирает одну приоритетную тему, которая передается уездным управам. Затем все уездные управы могут номинировать кандидатов из своих уездов. Система признания не ограничена лишь уездными управами или специалистами, работающими в структуре местных самоуправлений. Можно номинировать всех достойных людей, которые внесли вклад в развитие здоровья народонаселения посредством своей повседневной работы, на проектной основе или добровольно.

В соответствии с приоритетами прошлого года, в этом году чествовались те, кто способствовал снижению употребления алкоголя в каждом уезде.