Министерство расширяет возможности получения среднего образования

Заместитель главы отдела электронных услуг Министерства науки и образования Кристел Рилло и главный эксперт отдела общего образования Минобра Марианн Рикка напоминают читателям ”Учительской газеты” об объявленном еще в минувшем году международном конкурсе на поставку для ведомства дигитальных учебных материалов.

При помощи этих материалов школы смогут проводить электронные курсы, т.е. предоставлять гимназистам и учащимся профтехучилищ возможность учиться виртуально, пишет "Учительская газета".

По словам специалистов Минобра, при нынешней нехватке кадров в общеобразовательных учреждениях и убыстрившемся темпе жизни наличие учебных материалов в электронном виде будет особенно полезным для тех, кто не может участвовать в аудиторной работе — например, для тех, кому здоровье не позволяет посещать школу, для временно проживающих за границей спортсменов или детей, чьи родители трудоустроились в другой стране.

Конкурс продлится до 17 февраля и более подробную информацию о нем можно найти в Регистре госпоставок.