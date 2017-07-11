Министерство предлагает расширить доступ медикам к инфосистеме здоровья пациентов

Министерство социальных дел направило на согласование намерение о разработке изменений в закон об организации услуг здравоохранения. Для повышения качества услуг здравоохранения планируется расширить доступ учреждений и специалистов сферы здравоохранения, а также семейных врачей к данным пациента в инфосистеме здоровья, значится в пресс-релизе.

”В Эстонии принято вовлекать в процесс лечения пациента не только врачей, но и других специалистов-медиков, помогающих врачу в его команде. Их участие гарантирует лучшее и более полноценное лечение пациента”, — сказал вице-канцлер министерства социальных дел по развитию э-услуг и инновации Айн Аавиксоо. ”Намеченные изменения будут регулировать их участие в лечении. В числе прочего, поправки позволят предоставить перечисленным специалистам доступ к данным здоровья человека, необходимым для оказания качественной медицинской помощи”.

В действующем сейчас законе не перечисляются все техники и специалисты, соприкасающиеся с пациентом во время оказания различных услуг. В ходе внесения поправок планируется составить перечень всех участников процесса лечения, причислив к таковым клинических логопедов и психологов, физиотерапевтов и мануальных терапевтов, оптометристов, техников радиологии и предоставить им доступ к данным в инфосистеме здоровья.

”Первичная цель инфосистемы здоровья — поддерживать доверительные отношения между врачом и пациентом и защищать деликатные данные о здоровье. При этом, если в процессе лечения помимо врача участвует какой-либо другой важный специалист, то электронные решения не могут становится препятствием и ограничивать доступ к данным, а должны помогать удобно ориентироваться в большом количестве информации”, — сказал Аавиксоо.

Также планируется предоставить Больничной кассе и департаменту здоровья доступ к данным инфосистемы здоровья, чтобы повысить качество услуг и представляемых в инфосистему документов, гарантируя более эффективный надзор. Поправки также предоставят семейным врачам возможность делать в инфосистеме здоровья запросы в пределах своего списка пациентов, чтобы расширить возможности семейных врачей для профилактической работы. Это особенно важно при наблюдении за пациентами, относящимися к группам риска и имеющим хронические болезни.

По словам вице-канцлера министерства социальных дел по вопросам здоровья Марис Йессе, эти изменения необходимы, поскольку важность семейных врачей в системе здравоохранения повышается, а лучший доступ к данным создаст предпосылки для лучшей профилактики заболеваний и повышения качества лечения уже на первичном уровне. ”Сейчас семейный врач может оказаться в странной ситуации, поскольку по простому запросу он не может получить обзор вакцинации своего списка, чтобы пригласить относящихся к группе риска и не привитых людей на прием”, — сказала Марис Йессе. ”То же относится и к другим действиям по профилактике”.

Сейчас семейный врач может обрабатывать данные только в том случае, если человек сам обращается к семейному врачу и дает таким образом врачу право на обработку своих данных. Запланированные поправки позволят семейным врачам делать запросы обо всех своих пациентах и в профилактических целях, чтобы не опоздать с необходимым лечением.