Министерство: полсотни руководителей учебных заведений готовы оказать поддержку начинающим коллегам

Министерство образования и науки совместно с целевым учреждением Innove в третий раз провели менторскую программу для руководителей учебных заведений. Семнадцать опытных руководителей сферы образования в течение трех месяцев принимали участие в программе менторства, и теперь у них появится возможность применить полученные знания в своей повседневной работе в детских садах или школах. В дальнейшем менторы смогут также оказывать профессиональную поддержку новоиспеченным коллегам. Всего в рамках программы обучение прошли 48 менторов, значится в пресс-релизе.

По словам директора детского сада Пайкузе, ментора Астры Ямнеси, в рамках программы она научилась новым приемам руководства. ”Благодаря приобретенному опыту и знаниям я более уверена в себе, а то, чему я здесь научилась, я уже использовала в повседневной работе. Теоретические знания были очень хорошо связаны с практикой, и я уже вижу возможности, как использовать менторство в дальнейшем”, — сказала Ямнес.

Ментор Наталья Конд, директор детского сада-основной школы Лаагна, сказала, что благодаря дополнительному обучению она ознакомилась с методическими основами менторства. ”Я приобрела знакомых в лице новых коллег, что дало возможность применить свои знания и умения и вне моего учебного заведения. Весьма ценный опыт я получила, сама побывав в роли менти”, — сказала она.

По словам главы отдела по вопросам учителей Министерства образования и науки Кристи Микивер, программа помогает сделать управление в сфере образования еще более профессиональным. ”Менторство это результативный метод руководства, если использовать его целесообразно и с умом. Это помогает сохранению и улучшению качества управления в сфере образования”, — сказала Микивер.

Менторы, прошедшие обучение, продолжат повышать свою квалификацию и будут вносить свой вклад в систему образования Эстонии и в дальнейшем. Ежегодно по всей Эстонии в должности директоров школ вступают несколько десятков человек, они приходят и из сфер, не связанных с образованием. Для того, чтобы преуспеть в работе, для них весьма важна поддержка опытных руководителей.

Обучение менторов запланировано на январь 2018 года, подать заявки на участие можно будет в начале сентября.

Программа развития учреждена Министерством образования и науки, организацией занимается целевое учреждение Innove. Выучка менторов финансируется при поддержке Европейского социального фонда из средств программы ”Компетентные и мотивированные учителя и руководители образовательных учреждений”. Программу проводит консультационная фирма Fontes.