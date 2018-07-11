Министерство планирует ввести обязательное страхование от несчастных случаев на работе

Пока работникам очень сложно получить компенсацию от работодателя за несчастный случай, поскольку для этого надо обращаться в суд. При этом согласно статистике около 40% дошедших до суда случаев закачиваются для них ничем. Новая система могла бы улучшить ситуацию.

Согласно подсчетам, на страховку в год у фирм уходило бы 5-200 евро на каждого работника, в зависимости от сферы деятельности.

Сами предприниматели относятся к данному плану как к очередному поднятию налогов и заверяют, что уже сейчас вкладываются в улучшение рабочей среды, поскольку в условиях нехватки рабочей силы по-другому просто нельзя.

”Устанавливать сейчас новые налоги — это перебор. Правительству сначала следует исправить свои прошлые ошибки и снизить акцизы. Сейчас последствия налогового пакета только начали проявляться”, — сказала глава Союза пищевой промышленности Сирье Потисепп. По ее мнению, страховку нельзя делать обязательной, предприятия могли бы сами принимать решения и освобождаться от налога на спецльготы.

Разработчики плана отмечают, что в качестве компенсации за внедрение принудительного страхования возможно уменьшение социального налога на 0,3%, но противники плана парируют, что это расходов все равно не покроет, да и доверие к себе правительство уже подорвало.

Министерство принимает предложения по плану до сентября. Если нововведение и будет принято, то не раньше 2020 года.