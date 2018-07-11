Министерство планирует ввести обязательное страхование от несчастных случаев на работе

Министерство социальных дел хотело бы обязать работодателей страховать работников от несчастных случаев на производстве. Работодатели против, пишет Eesti Päevaleht.
Согласно плану, все работодатели (более 71 000) должны застраховать всех своих работников (около 600 000) в частных страховых компаниях.
”В год в Эстонии регистрируется около 5000 несчастных случаев на рабочих местах. Большинство их них можно было предотвратить. Системой страхования от несчастных случаев на работе мы создадим для работников справедливую систему компенсаций и мотивируем работодателей улучшать трудовую среду”, — говорит о плане министр здоровья и труда Рийна Сиккут.
По оценке министерства, сейчас работодатели не заинтересованы в улучшении рабочей среды, поскольку связанные с несчастными случаями расходы покрываются за счет государственной системы социального страхования, а самоответственность самих предприятий низкая. Согласно плану, страховой взнос зависел бы от количества предыдущих несчастный случаев в фирме, их степени тяжести и применяемых мер безопасности. В связи с этим работодатели будут более заинтересованы в то, чтобы вносить вклад в обеспечение безопасности на производстве, поскольку от этого будут зависеть их расходы.