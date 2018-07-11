11.07.2018, 20:30

Министерство планирует ввести обязательное страхование от несчастных случаев на работе

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ГРАФИК
Кая Коовит
Кая Коовит
EST 4
Министерство планирует ввести обязательное страхование от несчастных случаев на работе
Eelmisel aastal juhtus Eestis 5184 tööõnnetust, millest 9 lõppes töötajale fataalselt.Anni Õnneleid

Министерство социальных дел хотело бы обязать работодателей страховать работников от несчастных случаев на производстве. Работодатели против, пишет Eesti Päevaleht.

Согласно плану, все работодатели (более 71 000) должны застраховать всех своих работников (около 600 000) в частных страховых компаниях.

”В год в Эстонии регистрируется около 5000 несчастных случаев на рабочих местах. Большинство их них можно было предотвратить. Системой страхования от несчастных случаев на работе мы создадим для работников справедливую систему компенсаций и мотивируем работодателей улучшать трудовую среду”, — говорит о плане министр здоровья и труда Рийна Сиккут.

По оценке министерства, сейчас работодатели не заинтересованы в улучшении рабочей среды, поскольку связанные с несчастными случаями расходы покрываются за счет государственной системы социального страхования, а самоответственность самих предприятий низкая. Согласно плану, страховой взнос зависел бы от количества предыдущих несчастный случаев в фирме, их степени тяжести и применяемых мер безопасности. В связи с этим работодатели будут более заинтересованы в то, чтобы вносить вклад в обеспечение безопасности на производстве, поскольку от этого будут зависеть их расходы.

Graafika: Toom Tragel

Пока работникам очень сложно получить компенсацию от работодателя за несчастный случай, поскольку для этого надо обращаться в суд. При этом согласно статистике около 40% дошедших до суда случаев закачиваются для них ничем. Новая система могла бы улучшить ситуацию.

Согласно подсчетам, на страховку в год у фирм уходило бы 5-200 евро на каждого работника, в зависимости от сферы деятельности.

Сами предприниматели относятся к данному плану как к очередному поднятию налогов и заверяют, что уже сейчас вкладываются в улучшение рабочей среды, поскольку в условиях нехватки рабочей силы по-другому просто нельзя.

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”Устанавливать сейчас новые налоги — это перебор. Правительству сначала следует исправить свои прошлые ошибки и снизить акцизы. Сейчас последствия налогового пакета только начали проявляться”, — сказала глава Союза пищевой промышленности Сирье Потисепп. По ее мнению, страховку нельзя делать обязательной, предприятия могли бы сами принимать решения и освобождаться от налога на спецльготы.

Разработчики плана отмечают, что в качестве компенсации за внедрение принудительного страхования возможно уменьшение социального налога на 0,3%, но противники плана парируют, что это расходов все равно не покроет, да и доверие к себе правительство уже подорвало.

Министерство принимает предложения по плану до сентября. Если нововведение и будет принято, то не раньше 2020 года.

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