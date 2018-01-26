Министерство образования выразило признательность за работу с молодежью

На мероприятии, в рамках которого выражают признательность в сфере работы с молодежью, титулы молодежных работников года получили председатель Союза молодежных объединений Эстонии Иво Висак и Рийн Лукс, которая руководит проектом ”Подбери” („Nopi üles”) Открытого объединения молодежных центров Эстонии.

Как сообщает Министерство образования и науки, на церемонии, прошедшей в конференц-центре SpaceX, выдающихся деятелей сферы молодежной работы поздравила и поблагодарила министр образования и науки Майлис Репс. ”Наша молодежная работа, в которой все больше задействованы информационные технологии, привлекает к себе много внимания за пределами Эстонии, и, несмотря на то, что молодежных работников в Эстонии к сожалению, не очень много, тем не менее их работа по поддержке молодых людей очень важна, — сказала министр Репс. — Давайте отдавать должное молодежным работниками и отмечать их труд. Свой вклад может внести каждый родитель — например, в следующий раз, когда вы будете забирать своего ребенка из кружка или с тренировки, можно сказать руководителю или тренеру о том, что вы цените его работу. Перемены могут начаться и с одного слова, давайте способствовать этим изменениям и воздавать должное тем, кто работает с молодежью”.

Иво Висак, получивший в этом году титул молодежного работника года, уже много лет вносит свой вклад в развитие молодежной работы в Эстонии. Благодаря его деятельности заметно возросла эффективность работы Союза молодежных объединений Эстонии и вес организации в обществе, также удалось претворить в жизнь несколько важных изменений. Помимо этого Иво активно борется за то, чтобы молодых людей воспринимали всерьез — как равноправных граждан, имеющих право голоса.

Также титулом молодежного работника года была награждена Рийн Лукс, которая трудится в Открытом объединении молодежных центров Эстонии над проектом поддержки начинаний ”Подбери” ("Nopi Üles”), в рамках которого молодые люди могут получить дополнительные знания для претворения своих идей в жизнь как на общих курсах, так и на индивидуальных консультациях. Рийн тесно сотрудничает с разными организациями, чтобы как можно больше молодых людей смогли воплотить свои идеи.

Школой по интересам года был выбран образовательный центр Пернова. Одной из основных его задач является развитие общего учебного пространства в Пярну. Образовательный центр — автор идеи и главное действующее лицо в общегородской программе ”Город Пярну как учебный центр”.

Молодежным центром года стал Валгаский открытый молодежный центр. В последние годы центр много помогал молодым людям в развитии и предлагал молодежи возможности для реализации своих идей. Помимо этого, центр активно помогает молодым людям с проблемным поведением, оказывая им поддержку посредством неформального образования.

В номинации Молодежное объединение или организация победило Эстонское общество дебатов, чья основная деятельность связана с развитием культуры ведения дебатов, организацией для молодежи возможностей приобрести опыт участия в дебатах и созданием условий для проведения содержательных дискуссий на актуальные темы. Деятельность Эстонского общества дебатов позволила внести большой вклад в развитие сферы работы с молодежью, гражданского общества и общества Эстонии в целом.

Победителем в категории Ученическая организация и представительство года стало ученическое представительство средней школы Коэру. В минувшем году оно отличилось в первую очередь новыми начинаниями и сильной командой. Молодые люди обладают сильной мотивацией и смело берутся за новые задачи, что позволило им снискать как известность на государственном уровне и получить поддержку сверстников и общества.

Молодежной дружиной года стала дружина города Пайде. Дружина собирается под крышей Пайдеского открытого молодежного центра, она работает над достижением целей города в сфере работы с молодежью — созданием для молодежи возможностей для приобретения опыта работы и общения со сверстниками, прививанием рабочих привычек и расширением возможностей для проведения досуга.

Титул молодежного лагеря года получил международный лагерь Seiklusratas Эстонского объединения скаутов. Раз в четыре года молодые люди — участники лагеря могут получить международный опыт и познакомиться со скаутской деятельностью со всего мира. Минувшим летом в лагере приняли участие почти полсотни ребят, в том числе и молодые люди с особыми потребностями и молодежь из малообеспеченных семей.

Объединением года по работе с молодежью стало Эстонское открытое объединение молодежных центров, которое отвечает за работу 154 молодежных центров по всей Эстонии. В качестве крышевой организации молодежных центров объединение информирует своих подопечных обо всем происходящем в сфере молодежной работы, для того, чтобы молодежные центры могли принимать важные решения и постоянно улучшать качество своей работы.

Местным самоуправлением года стала волость Рыуге, которая славится как самоуправление, которое ценит и поддерживает деятельность молодежи, и постоянно вносит свой вклад в молодежную работу в течение последних 20 лет. Решение волости о сотрудничестве с деятелями в сфере работы с молодежью позволило сохранять в регионе активную и мотивированную молодежь, которая не стремится покидать родные края.

Помощником года в сфере работы с молодежью стал Эстонский центр детской литературы вместе с министерством культуры. Эстонский центр детской литературы в 2017 году реализовал начинание министерства культуры — серию мероприятий Детская Республика (Laste Vabariik), целью которой было рассказывать об эстонской национальной культуре и способствовать ее развитию. Для достижения поставленной задачи дети принимали участие в развивающей и творческой деятельности, также им был предложен обучающий и качественный досуг.

Делом года в сфере работы с молодежью стал проект в рамках EV100 — ”У волка — сыночки или щеночки?" (”Kas hundil on pojad või kutsikad?”). В прошлом году в честь столетия Эстонской Республики прошел общегосударственный туристический проект ”У волка — сыночки или щеночки?”, где походы использовались в качестве метода для достижения важных целей в сфере молодежной работы.

За многолетний вклад в сферу работы с молодежью были отмечены три деятеля — Анне Кивимяэ, Илона-Эвелин Раннала и Тийу Кадак.

Анне Кивимяэ содействует развитию сферы работы с молодежью с 1997 года, когда она стала молодежным работником. Под ее руководством был создан первый официальный молодежный центр и первая молодежная организация в Эстонии. Ее многолетняя деятельность в сфере молодежной работы сказалась на стабильности и постоянстве развития в этой области.

Илона-Эвелин Раннала уже почти 15 лет трудится на благо молодежной работы, как в качестве профессионального молодежного работника и руководителя, так и добровольца, преподавателя, учредителя магистерской программы по молодежной работе, исследователя и инициатора проектов международного сотрудничества.

Тийу Кадак уже порядка 20 лет является видным деятелем в сфере молодежной работы. Тийу — давний активный член Палаты руководителей лагерей, она приложила руку к тому, чтобы деятельность молодежных лагерей как в Таллинне, так и по всей Эстонии была системной, качественной, безопасной и постоянно развивалась.

Дополнительная информация

В сфере молодежной работы трудится порядка 5000 человек

Кандидатов можно было представить в 12 категориях

Всего было представлено 146 кандидатов, которых оценивала комиссия из представителей организаций в сфере молодежной работы и молодых людей.

Чествование молодежных работ министерством образования и науки стало традицией, в этом году церемония прошла уже в двенадцатый раз.