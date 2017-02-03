Министерство образования: в этом году почти 12 000 человек смогут пройти бесплатные курсы обучения

На основании государственного заказа Министерства образования и науки 11 687 человек по всей Эстонии смогут пройти бесплатное профессиональное обучение.

Всего запланировано 910 бесплатных курсов обучения в 32 профессиональных учебных заведениях и прикладных высших учебных заведениях, предлагающих профессиональное обучение. Курсы предназначены для взрослых людей, чью конкурентоспособность на рынке труда за счет обучения можно повысить, а трудовые навыки — усовершенствовать.

Больше всего курсов обучения предлагается в областях обучения навыкам работы с компьютером, строительства, размещения и питания. Пятая часть курсов предназначена для русскоговорящих жителей Эстонии, большая их часть проводится в Ида-Вирумаа и Таллинне.

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Цель проведения курсов — предложить возможности для обучения тем людям, у кого не было возможности совершенствовать свои знания и навыки или учиться чему-то новому во взрослом возрасте. В первую очередь на курсы приглашаются люди с основным и средним образованием, не имеющие специального образования. Краткосрочные курсы (продолжительностью 20–160 часов) отлично подойдут тем работающим людям, кто хочет привести собственные навыки в соответствие с условиями современной жизни.

По словам руководителя отдела образования взрослых Министерства образования и науки Терье Хайдак, при подготовке курсов учитывались рапорты OSKA, в которых представлен анализ навыков, необходимых для развития экономики Эстонии, и констатируется потребность в рабочей силе в сферах лесного хозяйства, бухгалтерского учета и информационных и коммуникационных технологий (ИКТ).

Заказ на курсы обучения впервые составлен на календарный год. Разработка заказа проводилась на конкурсной основе, к ней были привлечены около полусотни различных экспертов в сфере образования. Курсы финансируются из средств Европейского социального фонда и Министерства образования и науки в рамках проекта ”Продвижение образования взрослых и развитие возможностей обучения”.

Подробная информация о курсах обучения и регистрации доступна на домашних страницах учебных заведений или по адресу https://www.hm.ee/tasuta-kursused.