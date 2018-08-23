23.08.2018, 07:15

Министерство образования: уровень удовлетворенности образованием в Эстонии в среднем высок

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rus.delfi.ee
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Eesti keele eksam. Gustav Adolfi gümnaasium
Eesti keele eksam. Gustav Adolfi gümnaasiumFoto: Karin Kaljuläte

Согласно опубликованному сегодня годовому анализу Министерства образования и науки, уровень удовлетворенности образованием учащихся, учителей и родителей в целом высок, больше всего радости от посещения школы испытывают самые младшие ученики, помимо этого сократилась доля учащихся, испытавших на себе травлю.

”Было бы замечательно, если бы радость, с которой дети идут в первый класс, сохранялась бы как можно дольше. Проблемы и сложности с учебой нельзя оставлять без внимания. Хорошие знания по предметам и умение их использовать — не единственные показатели качества образования. Молодые люди, закончившие основную школу и оставшиеся недовольны своим опытом учебы в школе, с меньшей вероятностью готовы идти учиться дальше или с большей легкостью забросят дальнейшую учебу", — сказала министр Майлис Репс и добавила, что согласно анализу, чувство радости от посещения школы помимо приятной учебной среды поддерживает и ощущение, что ”я справляюсь, и у меня хорошие товарищи”.

В фокусе внимания — ученик, вне зависимости от уровня образования и учебного заведения

Второй темой анализа стал выбор, который делают выпускники основной школы — среднее образование получают только 80% молодых людей. Куда молодые люди идут учиться — сильно зависит от региона, например, в Ида-Вирумаа в профессиональные училища идет учиться 42% выпускников основной школы, в Тартумаа — порядка 20%.

Больше всего на вероятность получения среднего образования влияют успехи в учебе в основной школе. В качестве положительного момента можно отметить, что язык обучения в основной школе не влияет на вероятность получения среднего образования.

По-прежнему серьезной задачей является уменьшение числа студентов профессиональных училищ, которые бросают учебу на полпути, так как наличие только основного образования значительно сужает возможности дальнейшего трудоустройства и получения образования.

По словам министра Майлис Репс, разные способы получения среднего образования должны быть равноценными и обеспечивать подготовку к продолжению учебы в вузах. ”Общая цель — образование, где во главу угла ставятся интересы учащегося, его возможности выбора не ограничиваются уровнем образования и учебным заведением. Образовательные центры, основывающиеся на сотрудничестве нескольких учебных заведений, предлагают разносторонние возможности и повсеместную поддержку”, — сказала министр.

Число учащихся, продолжающих учебу в вузах Эстонии непосредственно после окончания гимназии, сокращается

За последние десять лет доля учащихся, которые сразу после окончания гимназии идут учиться в высшие учебные заведения Эстонии, сократилась на одну шестую часть. Это обусловлено как тем, что молодые люди уезжают за границу, в том числе и на учебу, так и тем, что они предпочитают идти на работу. Средний возраст тех, кто идет учиться, увеличился. Если в гимназии учится относительно равное количество юношей и девушек, то среди тех, кто продолжает учебу в вузе, доля молодых людей составляет 43%. Среди молодых людей в возрасте 25-34 лет мужчин с высшим образованием значительно меньше, чем женщин, и эта тенденция не сокращается.

Положительные тенденции прослеживаются как в докторантуре, так и в образовании взрослых

В рамках годового анализа министерства образования и науки дают оценку достижению стратегических целей во всех сферах ответственности министерства. Помимо всего вышеперечисленного, можно также обратить внимание на то, что увеличилось количество выпускников вузов по специальностям естественных, точных и технических наук — возросло число как число, так и доля иностранных учащихся, особенно в докторантуре, где каждый третий поступающий является иностранцем.

ТОП

Доля участия взрослых людей в образовании за последние два года значительно увеличилось, при этом несколько большие темпы роста наблюдались среди людей с более низким уровнем образования. Уровень владения эстонским языком среди русскоязычных выпускников гимназий улучшается, по-прежнему серьезной задачей является достижение достаточного уровня владения языком по окончании основной школы. Число прошедших защит докторских диссертаций за последние годы возросло, однако в докторантуру принимают меньшее количество студентов.

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