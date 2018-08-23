Министерство образования: уровень удовлетворенности образованием в Эстонии в среднем высок

По-прежнему серьезной задачей является уменьшение числа студентов профессиональных училищ, которые бросают учебу на полпути, так как наличие только основного образования значительно сужает возможности дальнейшего трудоустройства и получения образования.
По словам министра Майлис Репс, разные способы получения среднего образования должны быть равноценными и обеспечивать подготовку к продолжению учебы в вузах. ”Общая цель — образование, где во главу угла ставятся интересы учащегося, его возможности выбора не ограничиваются уровнем образования и учебным заведением. Образовательные центры, основывающиеся на сотрудничестве нескольких учебных заведений, предлагают разносторонние возможности и повсеместную поддержку”, — сказала министр.
Число учащихся, продолжающих учебу в вузах Эстонии непосредственно после окончания гимназии, сокращается
За последние десять лет доля учащихся, которые сразу после окончания гимназии идут учиться в высшие учебные заведения Эстонии, сократилась на одну шестую часть. Это обусловлено как тем, что молодые люди уезжают за границу, в том числе и на учебу, так и тем, что они предпочитают идти на работу. Средний возраст тех, кто идет учиться, увеличился. Если в гимназии учится относительно равное количество юношей и девушек, то среди тех, кто продолжает учебу в вузе, доля молодых людей составляет 43%. Среди молодых людей в возрасте 25-34 лет мужчин с высшим образованием значительно меньше, чем женщин, и эта тенденция не сокращается.
Положительные тенденции прослеживаются как в докторантуре, так и в образовании взрослых
В рамках годового анализа министерства образования и науки дают оценку достижению стратегических целей во всех сферах ответственности министерства. Помимо всего вышеперечисленного, можно также обратить внимание на то, что увеличилось количество выпускников вузов по специальностям естественных, точных и технических наук — возросло число как число, так и доля иностранных учащихся, особенно в докторантуре, где каждый третий поступающий является иностранцем.
Доля участия взрослых людей в образовании за последние два года значительно увеличилось, при этом несколько большие темпы роста наблюдались среди людей с более низким уровнем образования. Уровень владения эстонским языком среди русскоязычных выпускников гимназий улучшается, по-прежнему серьезной задачей является достижение достаточного уровня владения языком по окончании основной школы. Число прошедших защит докторских диссертаций за последние годы возросло, однако в докторантуру принимают меньшее количество студентов.