Министерство образования: уровень удовлетворенности образованием в Эстонии в среднем высок

”Было бы замечательно, если бы радость, с которой дети идут в первый класс, сохранялась бы как можно дольше. Проблемы и сложности с учебой нельзя оставлять без внимания. Хорошие знания по предметам и умение их использовать — не единственные показатели качества образования. Молодые люди, закончившие основную школу и оставшиеся недовольны своим опытом учебы в школе, с меньшей вероятностью готовы идти учиться дальше или с большей легкостью забросят дальнейшую учебу", — сказала министр Майлис Репс и добавила, что согласно анализу, чувство радости от посещения школы помимо приятной учебной среды поддерживает и ощущение, что ”я справляюсь, и у меня хорошие товарищи”.

В фокусе внимания — ученик, вне зависимости от уровня образования и учебного заведения

Второй темой анализа стал выбор, который делают выпускники основной школы — среднее образование получают только 80% молодых людей. Куда молодые люди идут учиться — сильно зависит от региона, например, в Ида-Вирумаа в профессиональные училища идет учиться 42% выпускников основной школы, в Тартумаа — порядка 20%.

Больше всего на вероятность получения среднего образования влияют успехи в учебе в основной школе. В качестве положительного момента можно отметить, что язык обучения в основной школе не влияет на вероятность получения среднего образования.