Министерство образования смягчит требования к квалификации учителей с многолетним опытом работы

По словам министра Майлис Репс, квалификационные требования гарантируют, что на такой ответственной должности, как должность учителя, работают люди, имеющие соответствующее образование и навыки.

”Однако требования к квалификации должны быть объективными. Опытные учителя указали нам на то, что требования следует адаптировать. Я уверена, что изменение указа поспособствует тому, чтобы квалификационные требования не становились препятствием для наших замечательных учителей, которые ежедневно трудятся на благо наших детей”.

Новые пункты указа ”Требования к квалификации директора, завуча, учителей и опорных специалистов” коснутся двух групп людей — в первую очередь учителей, которые в период с 7 сентября 2002 года по 1 сентября 2013 работали учителем в общеобразовательной школе или профессиональном училище и соответствовали действовавшим тогда требованиям к квалификации педагогов. Если прежде могло к сожалению сложиться так, что соответствие учителя квалификационным требованиям зависело от того, был ли его трудовой договор заключен в период, обозначенный в указе, то теперь эта проблема решена.

Другая группа людей — это выпускники вузов, которые в 2014 и 2015 годах закончили магистратуру по педагогическим специальностям, и не получили в университете профессиональный документ о специальности учителя, так как у вузов в то время отсутствовало право их выдавать. Теперь и выпускники 2014 и 2015 года считаются соответствующими требованиям к квалификации педагогов.

Указ вступит в силу 25 января.