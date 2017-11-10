Министерство образования: сегодняшнее решение Госсуда больше всего вредит интересам детей

Министерство образования и науки находится в замешательстве в связи с опубликованным сегодня решением Государственного суда, согласно которому на государство возлагается обязанность компенсировать местным самоуправлениям расходы, связанные с деятельностью, в случае, если ребенок учится в школе, которая находится в ведении другого самоуправления, сообщает пресс-служба министерства.

По словам министра образования и науки Майлис Репс, сегодняшнее решение большего всего повлияет на возможность детей выбирать для себя наиболее подходящую школу в случае, если она находится на территории другого самоуправления.

”Многие дети ходят в школы, которые находятся на территории другого самоуправления по определенным причинам, например потому, что у них имеются особые образовательные потребности или в этих школах есть возможность получить услуги опорных специалистов. Также зачастую школу меняют потому, что не хотят быть жертвой издевательств или хотят учиться в школе с определенным уклоном. Такое решение суда приведет к тому, что соседние самоуправления не будут заинтересованы в том, чтобы принимать в свои школы детей, проживающих на территории другого самоуправлениям. Данное решение суда может привести к ситуации, когда другое самоуправление откажется принимать ребенка, проживающего на территории другого муниципалитета, потому что расходы, связанные с его приемом, более не подлежат компенсации. В таком случае в будущем у детей исчезнет возможность выбора. Больше всего пострадают, к сожалению, именно дети и их родители”, — объяснила министр Репс.

Министерство уважает решение суда и совместно с членами Рийгикогу и другими экспертами проанализирует, как и какие изменения, возможно, следует внести в законодательство и каким образом следует изменить финансирование всего образования.