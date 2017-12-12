Министерство образования: молодые люди имеют хорошие знания о гражданском обществе, гордятся Эстонией и Европой

Международное исследование гражданского образования, которое представили сегодня в Таллиннском университете, показывает, что уровень знаний молодых людей на тему гражданского общества за восемь лет позволил учащимся из Эстонии занять среди мировых стран шестое место после учеников из Дании, Тайваня, Швеции, Финляндии и Норвегии, сообщает Министерство образования и науки.

Доверие эстонской молодежи к государственным институтам выросло до уровня Северных стран, понимание учащимися демократических принципов также постоянно улучшается.

”Система образования Эстонии успешно содействует развитию демократических навыков”, — сказала исследователь, профессор Таллиннского университета Ану Тоотс. ”Доказательством тому служат и активность ученических представительств, хороший уровень знаний об обществе и растущее доверие к государственным институтам. Очень приятно отметить, что упавший после 2009 года уровень доверия русскоязычной молодежи к государству снова поднялся на уровень 1999 года”, — сказала Тоотс.

”Если говорить о том, что такое быть гражданином, то с одной стороны это предполагает перечень обязанностей и прав, а с другой подразумевает гражданскую активность. Как на уроках обществоведения, так и в результате формирования школьной культуры ученики приобретают разнообразные знания, умения и усваивают принципы того, как быть гражданином, и это способствует тому, чтобы Эстония стала лучше”, — сказал на презентации исследования вице-канцлер Министерства образования и науки Март Лайдметс.

Учащиеся Эстонии придают большое участие в школьной жизни и ученических самоуправлениях. Более 90% участников исследования считают, что, принимая участие в управлении школой, можно улучшить ее работу. На деле в принятии решений, касающихся управления школой, участвует треть учащихся. Этот показатель равен количеству принимающих участие в работе ученических самоуправлений. За минувшие годы снизился интерес к музыкальным и театральным кружкам, однако заметно возросла доля участия в дебатах.

Несмотря на то, что уровень знаний по обществоведению учеников школ с русским языком обучения ниже, чем у учащихся школ с эстонским языком обучения, русскоязычная молодежь принимает более активное участие в общественных движениях и волонтерской работе.

94% учащихся школ с эстонским языком обучения гордятся тем, что живут в Европе, среди учащихся русскоязычных школ этот показатель составляет 80%. В позитивной оценке сценариев развития будущего Европы мнения учащихся эстоно- и русскоязычных школ совпадают, оценки негативных сценариев однако разнятся. Эстоноязычные учащиеся считают основными рисками терроризм и усиление супердержав, русскоязычные — социальные и экономические проблемы.

Степень влияния гендерных стереотипов снизилась, однако русскоязычные учащиеся и в данном случае показали большую консервативность. Самые большие изменения претерпела установка о том, что мужчины подходят на должность политического лидера больше, чем женщины.

Если в 1999 году с этим утверждением были согласны 42% процента эстонских учеников, то в 2016 году только 26%.

Возросла также поддержка идеи предоставления равных прав национальным группам. Помимо этого, среди эстоноязычных учеников заметно больше тех, кто ”совершенно согласен” с этническим равноправием. Среди русскоязычных учеников больше сомневающихся в том, что предоставление равных прав национальным группам пойдет на пользу демократии.

Потребление новостных СМИ по сравнению с 2009 годом значительно снизилось: сегодня как минимум раз в неделю в газетах о внутри- или внешнеполитических новостях читает всего 30% подростков. Потребление новостных медиа и доверие к ним особенно снизилось среди русскоязычных учащихся. В то же время и социальные сети в качестве канала политической коммуникации не достигли прогнозируемых показателей влияния на молодых людей, так как всего треть учащихся ответила, что социальные сети являются для них источником информации о политике.

Показатель готовности молодых людей принимать участие в выборах по сравнению с 2009 годом не улучшился, снижение избирательного возраста не привело к автоматическому росту энтузиазма. Таким образом, воспитание молодых избирателей требует активных действий со стороны государства, политических партий и молодежных объединений.

Исследование гражданского образования (International Civic and Citizenship Study, ICCS) проводится с целью узнать, как подростки учатся видеть себя в роли гражданина для успешного существования в обществе. Исследуются знания и понимания учеников об обществе, убеждения относительно принципов демократии и роли гражданина, а также их нынешнее и будущее участие в общественной жизни. Результаты исследования позволяют дать оценку тому, какие модели организации системы образования и практики преподавания дают наилучшие результаты в гражданском образовании.

В международном исследовании гражданского образования приняли участие более 94 000 учеников, 37 000 учителей и 3 800 школ из 24 стран Европы, Азиии и Латинской Америки. В Эстонии участие в исследование приняли 3255 учащихся из 164 школ. Опрос был проведен весной 2016 года. Эстония приняла участие в исследовании в третий раз.

Резюме исследования (на эстонском языке) доступно на странице Министерства образования и науки: http://bit.ly/2B8fpbM