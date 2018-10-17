17.10.2018, 21:02

Министерство образования и науки объявляет ученический конкурс цифровых рисунков, анимаций и музыкальных композиций


rus.delfi.ee
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Lapsed ja tahvelarvutid
Lapsed ja tahvelarvutidFoto: Siim Lõvi

Министерство образования и науки объявляет конкурс цифрового искусства, задача которого — способствовать формированию творческих и цифровых навыков и мотивировать учащихся и учителей пользоваться цифровыми устройствами с целью развития творческих способностей и навыков самовыражения.

Лучшие работы из числа представленных на конкурс cтанут рождественскими поздравительными открытками для Министерства образования, ими можно будет полюбоваться на сайте министерства и его страничках в социальных сетях.

В конкурсе могут участвовать все школьники, конкурс проходит в трех возрастных категориях. Общие темы для творческих работ — "рождественский мир" и "рождественская суета”.

Условия конкурса:

  • В конкурсе могут участвовать все школьники, участвовать можно индивидуально, каждый участник может представить на конкурс до трех работ.
  • Темы конкурса: рождественский мир и рождественская суета.
  • Конкурсные работы должны быть выполнены при помощи цифровых приложений — графических редакторов, в виде цифрового рисунка или графики. Можно также добавить музыку собственного сочинения.
  • Работы можно подать, заполнив анкету по ссылке. Срок подачи работ — 9 ноября 2018.
  • При подаче работ на конкурс автор передает Министерству образования и науки право использовать, воспроизводить и публиковать его работы.
  • Конкурсные работы оцениваются в трех категориях: 1-6 класс, 7-9 класс, 10-12 класс.
  • Победителей выберет специально сформированная комиссия. При оценивании работ будет учитываться оригинальность идеи, качество ее исполнения и то, подходит ли она в качестве рождественской открытки.
  • Победитель в каждой категории получит в качестве приза планшет со стилусом.
  • Имена победителей объявят 16 ноября.
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