13.06.2018, 12:43

Министерство образования хочет сделать все детские сады частично эстоноязычными

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rus.delfi.ee
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Mailis Reps ja OECD esindajad tutvustavad OECD riikide haridusstatistikat
Mailis Reps ja OECD esindajad tutvustavad OECD riikide haridusstatistikatFoto: Madis Veltman

Министр образования и науки Майлис Репс выдвинула цель, согласно которой в будущем во всех детских садах не только будут преподавать эстонский язык, но и сделают все детские сады частично эстоноязычными, передает rus.err.ee со ссылкой на ERR Uudised.

"Как минимум один учитель мог бы работать в группе на эстонском языке", — сказала Репс в среду журналистам, передает портал ERR Uudised.

По ее словам, в следующем году министерство готово ввести соответствующие изменения во всех детских садах и местных самоуправлениях, которые этого захотят.

"Для этого мы планируем уточнить учебную программу и создать в детских садах дополнительные должности учителей эстонского языка — по одному в каждой русскоязычной группе. Важно, чтобы дети при желании были готовы идти учиться дальше в эстоноязычную школу", — пояснила министр, сообщая что инициатива была поддержана и на переговорах по бюджетной стратегии.

Эти должности будут созданы в 2019-2022 годах, а на подготовку учителей выделят дополнительные средства.

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