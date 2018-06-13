13.06.2018, 12:43

Министерство образования хочет сделать все детские сады частично эстоноязычными

 (129)
rus.delfi.ee
EST 35
Mailis Reps ja OECD esindajad tutvustavad OECD riikide haridusstatistikat
Mailis Reps ja OECD esindajad tutvustavad OECD riikide haridusstatistikatFoto: Madis Veltman

Министр образования и науки Майлис Репс выдвинула цель, согласно которой в будущем во всех детских садах не только будут преподавать эстонский язык, но и сделают все детские сады частично эстоноязычными, передает rus.err.ee со ссылкой на ERR Uudised.

"Как минимум один учитель мог бы работать в группе на эстонском языке", — сказала Репс в среду журналистам, передает портал ERR Uudised.

По ее словам, в следующем году министерство готово ввести соответствующие изменения во всех детских садах и местных самоуправлениях, которые этого захотят.

"Для этого мы планируем уточнить учебную программу и создать в детских садах дополнительные должности учителей эстонского языка — по одному в каждой русскоязычной группе. Важно, чтобы дети при желании были готовы идти учиться дальше в эстоноязычную школу", — пояснила министр, сообщая что инициатива была поддержана и на переговорах по бюджетной стратегии.

Эти должности будут созданы в 2019-2022 годах, а на подготовку учителей выделят дополнительные средства.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


ФОТО DELFI: Президент будет жить в Нарве в скромной недорогой гостинице

13.06.2018
Мало кто сомневался в том, что во время своего продолжительного визита в Нарву в августе этого года президент Эстонии поселится в одном из современных спа-отелей Нарва-Йыэсуу. Но Керсти Кальюлайд решила сделать свой визит стопроцентно нарвским, и канцелярия президента удивила всех, забронировав номера в крохотном гостевом доме Elektra, где можно переночевать всего за 40 евро.
Подробнее



Долги обанкротившегося салона Delavue составили 1,5 млн евро, кредиторам надеяться не на что

13.06.2018
Харьюский уездный суд рассмотрел 12 июня заявку на банкротство фирмы Delavue Est OÜ, решение вынесут 15 июня. По данным банкротного управляющего, у фирмы долг в 1,5 млн евро, пострадало несколько сотен человек. Имущества у фирмы практически нет.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Привлекательный каменный шпон придает помещениям близкий к природному вид
Новые технологии изготовления материалов быстро развиваются и в мебельной промышленности. Если Вы реновируете или строите, то стоит подумать о каменном шпоне и посетить салоны AS MASS.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Паэт: восхищение Трампа диктаторами вызывает беспокойство

13.06.2018
По словам члена Партии реформ, депутата Европарламента и бывшего министра иностранных дел Урмаса Паэта, восхищение президента США Дональда Трампа диктаторами и одновременные попытки затеять ссору с союзниками вызывает беспокойство.
Подробнее

Спасательный департамент просит добровольцев помочь с тушением лесного пожара в Википалу

13.06.2018
В воскресенье в Википалу в Харьюмаа загорелся лес, площадь возгорания выросла до 200 га. Дождь помог спасателям взять возгорание под контроль, но работы по тушению до сих пор не завершены.
Подробнее

-15% Meeste käekell Police GRAND PRIX PL.15139JBCS/03
139,- €
118,15 €
-40% Esprit Meeste käekell ES106901001
171,90 €
103,14 €
Meeste käekell Daniel Wellington DW00100004
159,- €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100031
139,- €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
290,- €
269,70 €
-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Black Claude Glasglow
69,- €
27,60 €

Министерство образования хочет сделать все детские сады частично эстоноязычными

13.06.2018
Министр образования и науки Майлис Репс выдвинула цель, согласно которой в будущем во всех детских садах не только будут преподавать эстонский язык, но и сделают все детские сады частично эстоноязычными, передает rus.err.ee со ссылкой на ERR Uudised.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Новые китайские гости на эстонском рынке: Huawei P20, P20 Pro и P20 Lite
С приходом весны традиционно оживляется наступление китайских технологий. На сей раз Huawei представил широкой общественности новую серию телефонов с литерой «Р»: Р20, Р20 Pro и P20 Lite. Интересно, что же в этой серии такого особенного, если Huawei вдруг решился нарушить обычную нумерацию моделей – Р8, Р9, Р10 – и сразу перепрыгнул на Р20.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Едешь 87 км/ч — уступи дорогу тому, кто едет с максимально разрешенной скоростью!

13.06.2018
Я каждый месяц проезжаю за рулем автомобиля примерно тысячу километров. Мне нравится. Машина у меня с механической коробкой передач, я хочу сама решать, совершать обгон на пятой или шестой передаче.
Подробнее

Как установить отцовство? Один из самых богатых людей в Эстонии, владелец сети магазинов Grossi Олег Гросс недавно оказался в центре скандала

13.06.2018
Выяснилось, что у Олега Гросса есть внебрачная дочь. Отцовство доказано через суд, но женщина по имени Ирис возмущена, что папа совершенно не хочет ее признавать, пишет "МК Эстония".
Подробнее


КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Лучшие гостиницы Риги: Гостеприимные отели и гостиницы в самом центре города, где стоит остановиться больше чем на одну ночь
Все больше и больше эстонцев находят причину навестить и более далекие уголки Латвии. Весенняя Рига привлекает премьерами Латвийской национальной оперы, оживленными поп-концертами, и романтикой старого города и вечерних прогулок по берегам Даугавы.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


За незаконное строительство грозят штрафные санкции

13.06.2018
Прежде чем приступать к воплощению в жизнь новых идей по строительству и ремонту, необходимо уточнять, является ли планируемая деятельность законной. Возможно, вы посчитаете несправедливым требовать от вас отчета о каждом шаге по ремонту вашего дома, но, тем не менее, это очень важно. И очень немногие из нас знают о строительстве всё — от геодезии до электрической и пожарной безопасности.
Подробнее