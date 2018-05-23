23.05.2018, 11:10

Министерство образования хочет отменить выпускные экзамены в основной школе

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rus.delfi.ee
EST 17
Eesti keele eksam. Gustav Adolfi gümnaasium
Eesti keele eksam. Gustav Adolfi gümnaasiumFoto: Karin Kaljuläte

В понедельник Министерство образования и науки обсуждало необходимость уровневых работ, экзаменов и государственных экзаменов. В итоге Минобр пришел к мнению, что выпускные экзамены в основной школе можно было бы отменить.

"Как министр получила подтверждение своему мнению, что выпускные экзамены в основной школе в их настоящем виде не нужны", — подтвердила министр науки и образования Майлис Репс Delfi.

Репс добавила, что основной вопрос в том, нужны ли они ученикам для дальнейшего поступления.

Так как гимназии проводят свои вступительные экзамены еще до начала выпускных экзаменов в основной школе, то последние создают ученикам лишнюю нагрузку. Однако при этом многие гимназии не проводят академические тесты, а ограничиваются беседами с учениками.

Участвовавшие в обсуждении представители гимназий подтвердили, что при совместном сотрудничестве смогут проводить вступительные экзамены.

Репс подчеркнула, что вопрос отмены выпускных экзаменов в основной школе нуждается в дальнейшем исследовании и обсуждении.

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