Министерство образования хочет отменить выпускные экзамены в основной школе

В понедельник Министерство образования и науки обсуждало необходимость уровневых работ, экзаменов и государственных экзаменов. В итоге Минобр пришел к мнению, что выпускные экзамены в основной школе можно было бы отменить.

"Как министр получила подтверждение своему мнению, что выпускные экзамены в основной школе в их настоящем виде не нужны", — подтвердила министр науки и образования Майлис Репс Delfi.

Репс добавила, что основной вопрос в том, нужны ли они ученикам для дальнейшего поступления.

Так как гимназии проводят свои вступительные экзамены еще до начала выпускных экзаменов в основной школе, то последние создают ученикам лишнюю нагрузку. Однако при этом многие гимназии не проводят академические тесты, а ограничиваются беседами с учениками.

Участвовавшие в обсуждении представители гимназий подтвердили, что при совместном сотрудничестве смогут проводить вступительные экзамены.

Репс подчеркнула, что вопрос отмены выпускных экзаменов в основной школе нуждается в дальнейшем исследовании и обсуждении.