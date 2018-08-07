Министерство обороны приглашает магистрантов участвовать в конкурсе на соискание стипендий

Участники конкурса стипендий смогут выбрать между 16 темами магистерских работ, отобранных Министерством обороны, Силами обороны, Центром международных оборонных исследований, Объединенными учебными заведениями Сил обороны и Эстонским военным музеем.

При отборе тем исходили из актуальности, обусловленных развитием потенциала потребностей, а также выполнимости для магистрантов. Исследовательскую работу можно написать, например, о тыловом охранении во время Освободительной войны, вторичном использовании индивидуального снаряжения военнослужащего в рамках безотходной экономики или о широкой трактовке государственной обороны, исходя из развития модели образования в области государственной обороны Эстонии и системы государственной обороны Эстонии.

По словам руководителя сферы инноваций Отдела оборонных инвестиций Министерства обороны Ивара Янсона, конкурс стипендий предоставляет хорошую возможность развития науки в сфере государственной обороны.

„Оборона на протяжении истории была двигателем инноваций, несмотря на то, что в то же время всегда существует риск замыкания в себе и изоляции от мирового развития. Конкурс стипендий позволяет обрести внешние перспективы и привлечь новых людей в эту зачастую закрытую систему“, – сказал Янсон.

„Цель стипендии заключается в том, чтобы мотивировать заинтересованных в оборонной тематике магистрантов на внедрение приобретаемых знаний. При этом они окажут важную услугу безопасности Эстонии“, – отметил Янсон.